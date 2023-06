A resposta (inevitável) de Costa a Lagarde

Esta semana, Sintra foi palco do fórum anual do Banco Central Europeu (BCE), e o que se ouviu foi uma espécie de ralhete aos vários governos europeus. Christine Lagarde fez três avisos: disse claramente que o BCE não defende nenhuma pausa na subida dos juros; apelou a que os governos acabem com os apoios a famílias e a empresas que começaram com a pandemia de covid-19 e a crise energética e que ainda existam; criticou a subida de salários, que, a seu ver, está a contribuir para aumentar a inflação.

