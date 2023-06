P24. Subir os juros é mesmo inevitável?

Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Sérgio Aníbal.

Se não há dúvidas de que a subida dos preços da energia registada por causa da guerra na Ucrânia foi a faísca que fez disparar a inflação na zona euro, não há ainda certezas – pelo menos entre os economistas que estiveram presentes no Fórum do Banco Central Europeu que se realizou nesta semana em Sintra – sobre a velocidade a que irá agora recuar. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Sérgio Aníbal.

​Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.