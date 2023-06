Um roteiro dos tascos do Porto – enquanto há história para contar

Enquanto caminha na Rua de Santa Catarina, Raul Simões Pinto vai confessando o seu desconforto perante a agitação no coração da Baixa. As multidões a calcorrear a calçada e a ocupar as esplanadas e as malas de viagem a desafiar o paralelo e a fazer crescer o ruído opõem-se à falta de espaços e de rostos familiares. De sotaque entranhado. “Sinto-me um estrangeiro na minha cidade.” Há dias, apresentaram-lhe uma conta de dois euros por um café e Raul declarou-se vacinado contra a frequência desses espaços em número crescente na urbe. Protestou: “Dois euros por um café não é para o bolso dos portuenses.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt