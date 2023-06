A Gala Internacional do Bailado no Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, é a 1 e 2 de Julho. Sábado há jantar enogastronómico, por Joachim Koerper e Benoît Sinthon, com vinhos da Malhadinha Nova.

Bailado e gastronomia é a proposta do Tivoli Palácio de Seteais pelo terceiro ano consecutivo, numa parceria com a Câmara Municipal de Sintra. Trata-se da Gala Internacional de Bailado que decorre no próximo fim-de-semana. Em destaque, no sábado, um jantar enogastronómico com a assinatura do austríaco Joachim Koerper e do francês Benoît Sinthon, e harmonização com vinhos da Herdade da Malhadinha Nova, no Alentejo.

Tendo como pano de fundo o palácio e o seu arco, entre 1984 e 2001, as noites de bailado em Seteais eram uma tradição nos Verões, em Sintra. Esta foi recuperada em 2021 e repetiu o ano passado. Neste fim-de-semana, 1 e 2 de Julho, sobem ao palco da Gala Internacional de Bailado solistas do Ballet Real da Dinamarca, Ópera de Viena, Ópera Nacional da Macedónia, Ballet Nacional da Croácia, Ópera Teatro de Basel e Ballet da Baviera, enumera a autarquia no seu site.

Os bilhetes para estes espectáculos, cujo programa é semelhante nos dois dias — vai ser possível revisitar pas-de-deux de bailados como Romeu e Julieta, Copélia, Gisèlle, A Bela Adormecida e Cinderela, entre outros — custam 20€ e incluem serviço de transporte a partir do interface da Portela, ida e volta, com partidas entre as 17h30 e as 18h30, já que os espectáculos começam às 19h. Podem ser comprados na Ticketline e no local.

Paralelamente, o Tivoli Palácio de Seteais propõe para sábado, logo a seguir ao bailado, um jantar enogastronómico (220€), da autoria dos chefs Joachim Koerper e Benoît Sinthon — o primeiro é responsável por projectos como o Eleven (uma estrela Michelin), e o segundo pelo madeirense Il Gallo d’Oro (duas estrelas Michelin). Cabe à chef pasteleira Cintia Koerper as sugestões para sobremesa.

Quanto à harmonização, as propostas vão de vinhos produzidos sob a batuta de Koerper aos da Herdade da Malhadinha Nova — de recordar que o casal Koerper é também responsável pela carta do restaurante do resort alentejano, bem como consultor do Tivoli Palácio de Seteais. Já Benoît Sinthon está à frente do restaurante do Cliff Bay, no Funchal, há 15 anos. O menu, feito a quatro mãos é "exclusivo e irrepetível", promete o Tivoli em comunicado.

Menu Bailados de Sintra Amuse Bouche

Atum dos Açores e Oscietra Royale (Tivoli Seteais, Joachim Koerper*)

Espumante Joachim Koerper 2020/Bairrada Foie Gras, Ananás e Bolo de Mel (Il Gallo d'Oro**, Benoit Sinthon)

Rieslaner Auslese 2019 by Joaquim Koerper/Pfalz Carabineiro com royale de funcho e creme de crustáceos (Il Gallo d'Oro **, Benoit Sinthon)

CJK Sauvignon Blanc 2021/Tejo Peixe da nossa costa, açafrão, aìlioli e mexilhões (Il Gallo d`Oro**, Benoit Sinthon)

White by Malhadinha 2020/Alentejo "Kagoshima Kobe A5" (Tivoli Seteais, Joachim Koerper*)

Malhadinha Tinto 2021/Alentejo Prés Dessert (Tivoli Seteais, Cintia Koerper) Alperce, framboesa e amêndoa (Tivoli Seteais, Cintia Koerper)

Noble Late Harvest 2019/Douro Petits Fours

Tal como nos anos anteriores, o hotel preparou ainda um programa exclusivo para este fim-de-semana (1500€ para duas pessoas), que começa nesta sexta-feira e se prolonga até domingo. O check in pode ser feito a partir das 15h e às 18h há um cocktail de boas-vindas no salão nobre, seguido de uma visita ao hotel, para "descobrir os segredos mais bem guardados do palácio", refere o comunicado. No sábado, a seguir ao pequeno-almoço há uma visita guiada à misteriosa Quinta da Regaleira, que fica a poucas centenas de metros do Tivoli, quando se desce em direcção ao centro da vila.

De regresso ao hotel, há um brunch marcado para 13h30, na varanda do restaurante Seteais, com vista sobre os jardins e a piscina (que, claramente, pode ser usada pelos hóspedes). Às 19h está marcado o encontro com o bailado, integrado no 57.º Festival de Sintra, e segue-se o jantar com a assinatura dos Koerper e de Sinthon. O fim-de-semana termina com o pequeno-almoço até às 11h, no domingo.