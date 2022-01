Cíntia Koerper dá um sabor mais doce ao Chá das Rainhas do Tivoli de Seteais

A nova responsável pela pastelaria de Seteais mantém a tradição e o conventual, mas acrescenta outros charmes e doçuras: tartelete, scones, madeleines, tuilles... E que tal um brioche de banana? E há mais luxos reais para alegrar as tardes. Sempre com boas vistas.

O chá das cinco no Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, chama-se Chá das Rainhas e este é um momento que já se tornou uma tradição. Contudo, há novos ingredientes introduzidos pela chef pasteleira Cíntia Koerper, a nova responsável da pastelaria do hotel, que trazem mais sabor aos três menus que são servidos diariamente.

À Fugas, Cíntia Koerper conta que o convite para ser chef consultora foi da directora do hotel, Graziela Rocha, que a desafiou a alterar o Chá das Rainhas. A profissional de origem brasileira que está em Portugal há 15 anos faz também a consultoria da Herdade da Malhadinha Nova, no Alentejo. “E ainda ajudo, quando o tempo o permite, no Restaurante Eleven, em Lisboa. Eu e o Joachim [Koerper, seu marido] temos também uma empresa gastronómica, a CJK”, acrescenta.

Como o chá das cinco já existia em Seteais, Cíntia Koerper decidiu manter alguns produtos como a pastelaria tradicional e conventual, como travesseiros, as queijadas e os pastéis de nata. “Mas reforcei a oferta com sabores como a maçã reineta em tartelete, scones tradicionais e madeleines de baunilha; e adicionei cores e alegria ao chá com os tuilles de amêndoas. Recentemente introduzi o brioche de banana e a minha ideia é alterar e adaptar alguns itens conforme as várias estações do ano”, explica.

As novas propostas da autoria da chef — que no Brasil trabalhou com nomes reconhecidos como os chefs Claude Troisgros , Roland Villar e Dominique Guerin — passam pelos scones que agora são preparados com passas embebidas em rum e servidos com manteiga, compota caseira e crème fraîche.

O Chá das Rainhas é composto por três menus: D. Maria I, D. Catarina de Bragança e D. Carlota Joaquina. O primeiro é composto por uma selecção de pastelaria de três peças e um chá com inspiração nos jardins de Seteais, o Jasmin Queen. Para o segundo, o chá escolhido é aquele que se acredita que Catarina de Bragança preferia, o Imperial Lapsang Souchong, que combina com scones com manteiga e compotas, finger sandwiches e uma selecção de pastelaria. Por fim o D. Carlota Joaquina tem um chá French Earl Grey para acompanhar as peças de pastelaria.

Quanto à carta “Rainha D. Carlota Joaquina de Bourbón” tem inspiração na figura emblemática desta rainha, uma verdadeira apaixonada pela moda parisiense. A sua elegância e esplendor estão presentes em todos os elementos desta apresentação de chá, com uma fusão de sabores de pastelaria com a assinatura especial de Cintia Koerper e acompanha, ainda, com um flute de champanhe.

Com quase 30 anos de carreira, Cíntia Koerper estudou em França, na Alain Ducasse Formation de Paris; em Itália, onde se debruçou sobre a cozinha italiana na Apicius, em Florença; e no Brasil, país onde teve uma escola de gastronomia com duas amigas, no Rio de Janeiro.

Menu Chá das Rainhas Menus: Chá Rainha D. Maria I de Portugal — 3 peças de pastelaria e chá: 18€/pessoa

I Chá Rainha D. Catarina de Bragança — 3 peças de pastelaria, scones com manteiga e compotas, finger sandwiches e chá: 22€/pessoa

finger Chá Rainha D. Carlota Joaquina de Bourbón — selecção de pastelaria com assinatura da c hef Cíntia Koerper com scones com manteiga, compotas caseiras e crème fraîche , pastelaria tradicional de Sintra, finger sandwiches, flute de Champanhe e chá: 34€/pessoa. Este menu requer reserva com 24 horas de antecedência. Crianças até aos 12 anos têm desconto de 50% Horário: Todos os dias, às 17h

Morada: Tivoli Palácio de Seteais

Rua Barbosa du Bocage 8, Sintra

Telefone: 219 233 200

Sobre o Chá das Rainhas, a chef dá uma sugestão final: “Todos os doces com frutas são a minha predilecção, portanto recomendo veementemente a tartelete de maçã e o brioche de banana. Adoro!”