Nuvem de fumo dos incêndios do Canadá chega a Portugal, mas só até quinta-feira

A chegada da nuvem de fumo dos incêndios florestais no Canadá deixa o céu mais escuro em Portugal. Nos próximos dias, as temperaturas podem chegar aos 42 graus Celsius — e o risco de incêndio aumenta.

A nuvem de fumo proveniente dos incêndios florestais no Canadá chegou a Portugal Continental nesta terça-feira, “mas deve dissipar-se até à manhã de quinta-feira”, afirma o meteorologista Diamantino Henriques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os gases poluentes emitidos pelo fogo a 5000 quilómetros são transportados e dispersos pelos ventos, cruzando o Oceano Atlântico e afectando a visibilidade do brilho do sol. O céu fica menos limpo devido ao fumo.

Diamantino Henriques alerta que a região Sul, em Portugal Continental, pode ser a mais afectada por esta nuvem de fumo. Trata-se de um fenómeno pouco comum, mas que pode repetir-se futuramente enquanto os incêndios persistirem no Canadá, que regista já um número recorde de área ardida.

O arquipélago dos Açores foi a primeira região portuguesa a ser atingida pela nuvem após ter ocorrido uma circulação ciclónica, associada a uma depressão centrada a noroeste dos Açores, promovendo o transporte a larga escala dos gases ao longo do Atlântico Norte, segundo o IPMA.

Nas últimas semanas, gases poluentes, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e os óxidos de azoto, têm sido libertados na atmosfera, no Canadá, e transportados pelo vento para outras regiões. No entanto, por não excedem os limites estabelecidos legalmente (2,5 micrómetros), a chegada da nuvem não representa uma ameaça para a saúde. Contudo, a população mais sensível às doenças respiratórias pode adoptar medidas para evitar a inalação desses compostos, como manter as portas e janelas fechadas, e utilizar uma máscara N95 quando não puder evitar a exposição a essas partículas.

O programa Copérnico, responsável pela monitorização da qualidade do ar, tinha já avisado para a chegada prevista do fumo à Europa através de uma publicação no Twitter.

"Copérnico para monitorização da qualidade do ar. Nas últimas semanas, o Canadá tem sido assolado por incêndios que estão a afectar a qualidade do ar em várias cidades. A previsão do Copérnico para os próximos dias mostra nuvens a mover-se do Quebeque para a Europa através do Atlântico Norte", alertam num tweet.

Temperaturas podem chegar aos 42ºC

Relativamente ao clima nos próximos dias em Portugal Continental, o meteorologista Alessandro Marraccini, do IPMA, destaca que a presença da nuvem pode ter influência nas previsões meteorológicas. "Em princípio, Portugal deveria atingir uma onda de calor esta quarta-feira, no entanto, pode não acontecer devido à presença dos fumos na região. O céu não está limpo e a radiação solar terá dificuldade em atingir o solo nas horas principais do dia", relata Marraccini.

Os concelhos localizados na região do Algarve estão em risco máximo de incêndio nesta terça-feira e o nível de risco manter-se-á assim nos próximos dias. Nas regiões Norte e Centro, a maioria do território tem risco de incêndio moderado a elevado. Alessandro Marraccini acrescenta que "os ventos fortes esperados" a partir da quinta-feira, 29 de Junho, agravam o risco de incêndio e da sua propagação em todo o país.

De acordo com o IPMA, espera-se que as temperaturas continuem altas por todo o território, com excepção do litoral norte e Centro, para onde se prevê temperaturas máximas que rondam os 30 graus Celsius, ainda que seja "pouco provável que se atinjam devido à presença de fumos na atmosfera", reforça Alessandro Marraccini. Na quarta-feira, segundo o site do IPMA, as temperaturas máximas podem chegar aos 42 graus Celsius em Évora e aos 40 graus Celsius em Beja, prevendo-se 38ºC para Setúbal, Santarém, Castelo Branco e Portalegre.

Os ventos fortes esperados a partir da quinta-feira, 29 de Junho, aumentam o risco de incêndio em todo o país Alessandro Marraccini

A costa sul da ilha da Madeira está sob aviso vermelho até às 20h desta terça-feira devido à "persistência de valores muito elevados de temperatura máxima". A partir de quinta-feira, está prevista uma queda nas temperaturas de cinco a oito graus em todo o país.

Além disso, o IPMA também alerta para a exposição à radiação ultravioleta (UV), classificando a ilha da Madeira como estando em risco extremo e os restantes distritos como estando em risco muito elevado. O IPMA recomenda medidas de protecção, como evitar a exposição ao sol nas regiões de risco extremo, e o uso de óculos de sol, chapéu, protector solar e roupas adequadas nas regiões de risco muito elevado.

