Efeitos dos incêndios no Canadá estão a chegar a Portugal. Como pode proteger-se?

Os gases e partículas libertadas pelos incêndios florestais no Canadá afectaram cidades como Filadélfia e Washington DC, que declararam emergência de “código vermelho”, e Nova Iorque. Na última terça-feira, chegaram aos Açores e a partir de domingo, poderão começar a chegar à Península Ibérica. Embora a quantidade de partículas que vai chegar a Portugal continental não constitua um risco para a saúde, há alguns cuidados que poderá adoptar. Mais vale prevenir.

A intensidade com que estes gases chegam a Portugal será elevada?

Não é esperada uma elevada presença de gases no ar nos próximos dias, tendo em conta que o conjunto de partículas vai perdendo intensidade à medida que atravessa o oceano Atlântico. Quando chegarem ao continente, o volume de partículas será inferior ao que foi registado nos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referiu nesta quinta-feira que as concentrações dos gases são inferiores aos limites estabelecidos, o que significa que estas partículas não deverão constituir um risco para a saúde humana.

Se não é uma ameaça para a saúde humana, devemos estar preocupados?

Durante os incêndios, são libertadas partículas como dióxido de carbono, óxidos de azoto, monóxido de carbono, entre outros. A inalação destes componentes pode ser prejudicial para as vias respiratórias, principalmente na população mais sensível, na qual estão incluídos as crianças, os idosos e as pessoas que sofrem de problemas respiratórios.

Sempre que a qualidade do ar diminui a ponto de causar danos para a saúde da população, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) emite algumas recomendações. Tais recomendações foram, por exemplo, divulgadas quando foi noticiado que um conjunto de partículas provenientes dos desertos do Norte de África poderia afectar o continente e quando se inicia a época de incêndios em Portugal.

Até ao momento, a DGS não lançou qualquer recomendação, mas tendo em conta a presença, mesmo que reduzida, do volume de partículas no ar, há um conjunto de sugestões que poderá seguir.

O que poderá fazer para que a sua saúde não seja afectada por estas partículas?

A DGS divulgou no ano passado um conjunto de recomendações para os momentos em que a exposição ao fumo de incêndios é elevada. Tendo por base esse documento, deverá tentar permanecer em casa com as janelas e as portas fechadas para evitar a inalação destes gases, usar máscara N95, quando não conseguir fugir à exposição a estas partículas, continuar a tomar a medicação, sobretudo se sofre de asma ou de outras doenças pulmonares, e manter-se hidratado e informado sobre a situação.

Caso verifique um agravamento do seu estado de saúde, deverá entrar em contacto com a linha do SNS24, através do número 808 24 24 24, ou com o 112.