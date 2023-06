P24. O El Niño chegou. Qual será o impacto em Portugal?

Neste P24, conversamos com a editora do Azul, Andréia Azevedo Soares, sobre o que esperar deste fenómeno climático para os próximos meses.

O fenómeno climático El Niño já está aí, e chegou mais imprevisível do que nunca. Apesar das incertezas causadas pelas alterações climáticas, o fenómeno promete um 2023 e 2024 muito mais quente e húmido em Portugal, com forte probabilidade de novos recordes de temperatura.

Mas afinal em que consiste o fenómeno e que impacto poderá ter no nosso país? Neste P24, conversamos com a editora do Azul, Andréia Azevedo Soares, sobre o que esperar deste fenómeno climático para os próximos meses.

