Imagem de satélite mostra fumo dos incêndios no Canadá a cobrir os EUA

Autoridades no Canadá confirmam o registo de 2372 incêndios este ano contabilizando que arderam 4,3 milhões de hectares, cerca de 15 vezes mais do que a média anual da última década

A imagem foi obtida a 7 de Junho de 2023 por um satélite Copernicus Sentinel-3 e mostra claramente plumas dos incêndios canadianos a atingir a costa leste americana. O fenómeno que abrangeu toda a região, deixou a cidade de Nova Iorque envolta em fumo espesso, enquanto Filadélfia e Washington DC declararam uma emergência de "código vermelho".

O icónico horizonte da cidade de Nova Iorque ficou obscurecido, envolvendo a movimentada metrópole numa névoa. Os residentes estão a debater-se com a redução da visibilidade e a deterioração da qualidade do ar, o que suscita preocupações quanto à saúde e segurança públicas.

A maioria dos incêndios no Canadá teve origem a 720 quilómetros dali, no Quebeque. O Canadá está a ter o seu pior início de época de incêndios florestais. De acordo com o Centro de Incêndios Florestais do Canadá, registaram-se 2372 incêndios este ano e arderam 4,3 milhões de hectares, cerca de 15 vezes mais do que a média anual da última década. Mais de 120 mil pessoas já foram obrigadas a abandonar as suas casas, pelo menos temporariamente.

A Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, ficou coberta por uma neblina de fumo causada pelos incêndios florestais no Canadá. Reuters/AMR ALFIKY Vista do céu sobre Brooklyn e Manhattan quando uma névoa causada pelo fumo dos incêndios florestais que ardem no Canadá escureceu o céu em secções do nordeste dos Estados Unidos. EPA/JUSTIN LANE Um homem faz uma corrida ao longo do rio Hudson pouco depois do nascer do sol, enquanto a neblina e o fumo causados pelos incêndios florestais no Canadá pairam sobre o horizonte de Manhattan. Reuters/MIKE SEGAR Um grupo de pessoas assiste a uma aula de ioga matinal no terraço do edifício The Edge enquanto uma névoa causada pelo fumo dos incêndios florestais no Canadá paira sobre Manhattan, em Nova Iorque. EPA/JUSTIN LANE A neblina causada pelo fumo dos incêndios florestais que atingem o Canadá paira sobre Manhattan, em Nova Iorque. EPA/JUSTIN LANE A linha do horizonte de Manhattan ficou coberta por neblina e fumo causados por um incêndio florestal no Canadá. Reuters/AMR ALFIKY

Nas últimas horas, os bombeiros (ajudados por equipas enviadas por vários países) tinham feito progressos na contenção de alguns dos grandes incêndios que ardem na província do Quebeque. No entanto, prevê-se que a má qualidade do ar persista em cidades como Ottawa, Toronto, Nova Iorque e Washington até domingo, quando a direcção do vento mudar.

Bombeiros de países como a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, bem como centenas de bombeiros dos EUA, chegaram ao Canadá para ajudar a combater os incêndios. Portugal, Espanha e França enviaram 280 bombeiros para ajudar o Canadá a combater os intensos incêndios florestais no país, ao abrigo do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia (UE).

A situação está a estabilizar, afirmou o primeiro-ministro François Legault aos jornalistas numa actualização na quinta-feira, embora tenha adiantado que cerca de 13.500 pessoas ainda não podiam regressar a casa. Prevê-se que chova no Quebeque e na província vizinha de Ontário na segunda-feira.

Embora os incêndios florestais sejam comuns no Canadá, não é habitual que ardam simultaneamente no leste e no oeste, o que sobrecarrega os recursos de combate aos incêndios e alimenta as preocupações sobre o agravamento das consequências das alterações climáticas.

O trabalho do Copernico (a missão da União Europeia para a observação da Terra) ajuda as autoridades a monitorizar os efeitos dos incêndios florestais, como as nuvens de fumo e os impactos na qualidade do ar.