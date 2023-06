Exame de Física e Química A não correu como previsto para todos

Para os estudantes do 11.º ano, esta segunda-feira foi dia de pôr à prova as competências no exame de Física e Química A. No total, foram 39.703 os inscritos na primeira fase. O PÚBLICO foi até à Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, para averiguar como correu a prova.

Pouco depois do meio-dia, os alunos começaram a sair do Liceu Pedro Nunes e as opiniões dividem-se: enquanto uns asseguram ter corrido melhor do que ditavam as expectativas, outros sentiram dificuldades e mostraram-se desapontados, contando ter uma nota abaixo do que ambicionavam. Quanto à matéria que foi leccionada “não falhou nada”, referem, e as greves não parecem ter impactado o ensino da escola de Lisboa. Ainda assim, há quem mencione que as questões do exame “eram bastante menos óbvias” do que o que foi praticado nas aulas.

Santiago Ultraman, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Engenharia Mecânica, mas não cá em Portugal, provavelmente vou para o exterior.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu bem, o exame era mais fácil do que o exame de 2022.

Foto

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Demos tudo, maioritariamente Física e saiu muito pouco Química.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não e eu estudei muito em casa.

Luísa Leite, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Medicina Veterinária.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Eu achava que ia correr muito mal. Correu um bocadinho melhor, mas mesmo assim não sei se vou ter boa nota.

Foto

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Não saiu exactamente tudo o que demos, mas o que saiu tínhamos dado.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, porque este ano não estava com Físico-Química e a matéria é só de 10.º e 11.º ano.

Luís Almada, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Engenharia Civil.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Pior. Sinto que comparado com os últimos anos, especialmente 2020/2021, este exame foi mais complicado e tinha exercícios mais difíceis e que demoram mais tempo a fazer.

Foto

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Penso que foi tudo leccionado nas aulas. Algumas partes melhores do que outras, mas não falhou nada.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, o meu professor de Físico-Química não fez greve.

Teresa Bettencourt, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Uma Engenharia, mas ainda não sei bem qual.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Pior. Estava à espera de ter mais tempo e ser mais organizada, mas não foi o que aconteceu.

Foto

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Eu sinto que foi tudo leccionado, mas algumas perguntas eram bastante menos óbvias do que o que trabalhámos nas aulas.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Diria que a Físico-Química não, porque a minha professora não fez greves, mas noutras disciplinas aconteceu.

Gabriel Gonzaga, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Engenharia Informática.

Foto

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor. Eu não tive preparação alguma no meu 11.º ano e sentia-me desmotivado, honestamente. Cheguei agora ao 12.º ano com mais motivação e estudei bastante.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Eu tive que estudar por mim. Do que me recordo das aulas de 10.º e 11.º ano essencialmente deram a base das disciplinas de Física e Química. Contudo, não me senti preparado na altura, hoje senti-me muito mais.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não.

Francisca Serra, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Engenharia Biomédica, Engenharia Bioquímica ou Engenharia Física.

Foto

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Bem pior do que estava à espera. Pareceu-me mais difícil do que os exames dos anos anteriores.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi tudo leccionado nas aulas.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, acho que não.

Sebastião Carvalho, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Estava a pensar em Engenharia Química, mas ainda não tenho a certeza.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Eu não tinha muitas expectativas, mas acho que correu bem porque cheguei às perguntas e soube o que estava a fazer.

Foto

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Acho que sim, mas eu tive uma boa professora.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

A minha professora só faltou por doença, não foi por greves por isso não afectaram.

Texto editado por Rita Ferreira