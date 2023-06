Sarah Ferguson foi operada a um cancro da mama e apela à prevenção

A ex-mulher do príncipe André, Sarah Ferguson, tem cancro da mama. A revelação foi feita pela própria duquesa de York que apelou à prevenção desta doença, acrescentando que foi sujeita a cirurgia para tratamento da patologia.

Pouco depois, neste domingo, o porta-voz de Fergie, alcunha por que é conhecia, fez saber que a intervenção tinha sido bem-sucedida e o prognóstico feito pelos médicos é positivo. Sarah Ferguson contou que o cancro foi descoberto na sequência de uma mamografia de rotina, sublinhando a importância destes exames preventivos no diagnóstico precoce de doenças como esta.

No podcast que protagoniza, Tea Talks with the Duchess and Sarah, recordou ainda o historial médico da sua família, lembrando que o pai morreu de cancro da próstata. “É muito importante que eu fale nisto. Não me importo que ninguém me queira ouvir. Estou a dizer às pessoas aqui porque quero que cada um que ouça este podcast vá fazer um rastreio”, apelou.

A duquesa tem sido seguida no sistema nacional de saúde britânico (NHS, na sigla original), que também diagnosticou o cancro, e aproveitou para deixar um agradecimento aos profissionais de saúde: “Todos os médicos e enfermeiras, as equipas do hospital que estão a trabalhar no duro para me ajudar. A todos os enfermeiros que trazem tanto conforto e aconselham.” É que este diagnóstico, reconheceu, vem acompanhado de “um medo enorme”, mas estas equipas não deixam que “ninguém se sinta sozinho”.

Fergie já está em casa a descansar, no Royal Lodge, em Windsor, a residência que partilha com o príncipe André, apesar de estarem divorciados desde 1996. Nos últimos anos, a duquesa de York tem feito carreira na escrita de romances históricos e já tem dois editados em Portugal: Onde me Leva o Coração e Uma Jovem Muito Intrigante, ambos sobre a época vitoriana.

Recentemente, foi novamente avó, nasceu o segundo filho da princesa Eugenie. Sarah Ferguson é uma presença constante na vida das filhas e é comum vê-la a acompanhá-las até em evento reais. “Um dos meus momentos de maior orgulho é vê-las brilhar”, contou em conversa com o PÚBLICO.

Na mesma entrevista, confessava não ter arrependimentos quanto ao casamento com o polémico príncipe: “Casaria de novo, sempre. Teria uma vida pública de novo. Só aprendi a jogar a partida um pouco melhor.” A proximidade da família real continua a ser tal que Sarah Ferguson ficou responsável pelos animais de estimação de Isabel II, depois da morte da monarca, em Setembro de 2022.