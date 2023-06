Uma Ordem dos Biólogos é precisa para quê?

A descaracterização e desresponsabilização que as propostas do Governo pretendem introduzir na lei e nos estatutos da Ordem dos Biólogos são reveladoras de ignorância, irresponsáveis e maniqueístas.

É sempre estranho começar um texto de opinião com uma pergunta. Mas esta impõe-se, dada a perspetiva do atual Governo em menorizar as ordens em geral e a Ordem dos Biólogos em particular. Alguns governantes parecem viver ainda no século passado no que toca às responsabilidades das ordens e à perspetiva de que estas têm de ser “domadas” porque são “corporativistas” e contrariam a “livre concorrência”.