Decorreu esta quarta-feira, com início marcado para as 9h30, a primeira fase do exame de Biologia e Geologia. Pelas várias escolas do país, 44.145 alunos do 11.º ano realizaram a prova que dá acesso aos diversos cursos de Saúde e não só. O PÚBLICO foi até à Escola Secundária António Damásio, nos Olivais, para apurar como correu a prova com maior número de inscrições desde que os exames passaram a servir unicamente como elemento de ingresso no ensino superior.

Às 11h30 foram poucos os alunos que saíram da Escola Secundária António Damásio com o papel do IAVE na mão, já que quase todos recorreram à meia hora de tolerância para rever o que escreveram. A campainha final, ao meio-dia, trouxe para o portão os restantes, que como habitual trocaram em bom som as respostas assinaladas no exame. Apesar dos receios, grande parte dos jovens ouvidos pelo PÚBLICO confirmou que o exame de Biologia e Geologia correu melhor do que o esperado e que toda a matéria requerida foi ensinada em aula, já que as greves de professores pouco ou nada afectaram o estabelecimento de ensino de Olivais.

Miguel Manso, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Engenharia Mecânica Automóvel, só que não preciso do exame de Biologia. Já o tinha feito no ano passado, mas caso me corresse muito bem serviria para melhorar a nota final do terceiro período.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Tudo o que saiu no exame dei nas aulas.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Na minha turma tivemos quase todas as aulas. As aulas afectadas pela greve depois foram repostas, mas penso que em algumas escolas, por outras pessoas que conheço, sofreram bem mais. Estiveram praticamente um mês sem aulas e penso que isso tenha afectado muito os exames.

Margarida Frazão, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ainda não sei bem, mas estou a pensar em Enfermagem.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor do que estava à espera, porque eu estava à espera de alguma coisa mais complicada e stressante, mas até correu bem.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi tudo muito bem ensinado, pelo menos pela minha professora. É só aquela coisa que não sai a matéria toda. Nós estamos a estudar aquilo tudo e só sai um bocado da matéria.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

A mim não porque as minhas professoras nunca faltaram, mas sei de turmas que não tiveram aulas e foram afectadas por causa disso.

Daniel Gonçalves, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Vou concorrer a Engenharia Agro-pecuária, em Coimbra.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Por acaso correu melhor.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Como sou de um curso profissional é completamente diferente. Muita da matéria tive que aprender sozinho.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Na minha escola não houve greves.

Beatriz Silva, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ainda não sei bem.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu um bocado pior, achei mais difícil do que o de 2019 e de 2022.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Acho que foi tudo leccionado.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Acho que não, nós não tivemos muitos professores a fazer greves aqui, mas acredito que noutras escolas talvez.

Leonor Teixeira, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Enfermagem.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Acho que melhor, não sei.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Eu já saí do secundário no ano passado, mas acho que não saía muito das linhas do que aprendi na altura.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

No meu caso não me afectaram.

Madalena Ribeiro, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ciências Farmacêuticas ou Engenharias Bioquímicas, por aí.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Acho que correu melhor do que estava à espera. Estava à espera que fosse mais difícil.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi tudo leccionado.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, aqui na minha escola não.

João Pombeiro, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ainda não tenho a certeza, mas fiz este exame pelo sim pelo não. Tenho interesse em Engenharia Naval.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor do que estava à espera.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Acho que foi leccionado.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, de todo.

