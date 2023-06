Há mais estudantes inscritos para fazer os exames nacionais deste ano

Com os exames a servirem apenas como provas de ingresso no ensino superior, Biologia e Geologia passou a ser a prova mais concorrida.

O exame de Biologia e Geologia volta, este ano, a ser o mais concorrido do ensino secundário. Segundo a informação enviada pelo Ministério da Educação, nesta segunda-feira, estão inscritos 44.145 alunos para aquela prova, que se realizará no próximo dia 21. O pontapé de saída acontecerá já no dia 19, com o exame de Português e em plena greve de professores que afectará todas as provas.

No total inscreveram-se 149.686 estudantes para os 25 exames do ensino secundário, um número um pouco superior ao registado no ano passado (148.844). Para mitigar os efeitos da pandemia nos resultados dos alunos, os exames passaram a ser, desde 2020, apenas como provas de acesso ao ensino superior, não contando para a conclusão do secundário.

No último ano em que tal aconteceu, 2019, o número de inscritos nos exames rondava os 160 mil e Português era a prova mais concorrida já que a sua realização era obrigatória para todos, o que voltará a acontecer a partir de 2024.

Com a mudança de função dos exames, Biologia e Geologia passou a liderar em número de inscritos, cujo número subiu em flecha por comparação ao período pré-pandemia. Em 2019, por exemplo, havia 25.871 inscritos para este exame. Logo no ano seguinte, este número disparou para 44.737. Este exame dá acesso, entre outros, aos cursos de Saúde que figuram entre os mais disputados.

A segunda prova com mais inscritos em 2023 volta a ser Português: 42.451. O que representa uma descida por comparação ao ano passado, em que se inscreveram para esta prova 43.573 estudantes. Seguem-se os exames de Física e Química (39.703), Matemática A (39.683), Economia A (13.409), e Inglês (13.372). O exame de Italiano destrona o de Latim na sua posição habitual como prova com menos inscritos. Italiano conta com quatro inscrições e Latim com sete.

Dos 149.686 inscritos, 59% pretendem candidatar-se ao ensino superior. Apesar de servirem apenas como provas de acesso, os exames do secundário podem também ser realizados para melhoria de nota ou para aprovação a disciplinas que ficaram para trás em anos passados. Para estas duas opções existe um total de 41.226 inscritos, número que não esgota o contingente dos que afirmam não querer candidatar-se ao superior (61.250), embora se tenham inscrito para exames que têm esse fim.

As raparigas voltam a estar em maioria, representando 56% dos inscritos, e também os alunos oriundos dos cursos científico-humanísticos (86%). Já os estudantes que frequentaram o ensino secundário profissional têm um peso de apenas 8% entre os inscritos para os exames.