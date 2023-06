Reembolsos do IRS aproximam-se de 2500 milhões de euros

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já reembolsou perto de 2480 milhões de euros até esta terça-feira. Até 20 de Junho, foram entregues cerca de 5,2 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, segundo informação divulgada esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças (MF).

Do total de declarações, cerca de 33% foram submetidas através do IRS automático (preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT, através das informações comunicadas às Finanças e confirmadas pelos contribuintes) e 67% submetidas de forma manual, avança o MF.

Das 5,2 milhões de declarações entregues, cerca de 4,5 milhões já foram liquidadas, correspondendo a cerca de 2480 milhões de euros devolvidos às famílias, mais cerca de 110 mil reembolsos face ao mesmo período do ano passado.

O prazo médio de pagamento dos reembolsos por parte da AT situa-se nos 16 dias para reembolsos do IRS automático e em 22,5 dias para as demais declarações.

Mas não é apenas de reembolsos que trata a campanha de IRS, também há contribuintes a terem de pagar imposto e, neste caso, foram emitidas cerca de 720 mil notas de cobrança, sendo as restantes nulas, ou seja, não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança.

Nas últimas semanas têm surgido queixas de atrasos na liquidação do IRS. Sobre esta matéria, o secretário de Estado dos assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, disse à Lusa que a liquidação das declarações de IRS "depende da circunstância específica de cada contribuinte, do seu tipo de rendimentos, do seu tipo de benefícios e muitas vezes até do tipo de divergências que podem ser geradas e das necessidades de verificação".

O prazo para entrega da declaração de rendimentos termina no final do mês, a 30 de Junho.