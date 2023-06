Brasil apreende o maior lote de barbatanas de tubarão do mundo

Autoridades brasileiras informaram nesta segunda-feira que apreenderam 28,7 toneladas métricas de barbatanas de tubarão obtidas ilegalmente e que seriam exportadas para a Ásia, na que chamaram a maior apreensão do mundo desse tipo na origem. As barbatanas de tubarão são uma iguaria da cozinha chinesa, e nos mercados do Sudeste Asiático também há quem acredite que têm propriedades afrodisíacas e medicinais.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) estimou que a remessa representou a morte de cerca de 10 mil tubarões de duas espécies diferentes, o tubarão-azul e o tubarão-anequim, que entraram na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção do Brasil no mês passado.

“Essas apreensões de forma integrada representam as maiores registadas no mundo, principalmente considerando que se trata de uma apreensão na fonte onde os tubarões são capturados”, disse o Ibama em comunicado.

A operação do Ibama teve como alvo duas empresas diferentes, mas outras ainda estão a ser investigadas, disse o chefe de protecção ambiental daquele instituto, Jair Schmitt.

Foto Uma caixa com uma remessa de barbatanas de tubarão após uma apreensão pela Agência Brasileira do Meio Ambiente Reuters/ Agência Ambiental Brasileira

“Essa prática já é recorrente no Brasil. Tivemos há alguns anos a descoberta de cerca de sete ou oito toneladas de tubarão, apreendidas no estado do Pará, com um método semelhante de finning”, disse este responsável, referindo-se ao método de cortar as barbatanas dos tubarões e lançar o resto do animal ao mar, onde morre lentamente.

O combate à destruição da fauna e flora do Brasil é um dos principais objectivos do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de o seu antecessor, Jair Bolsonaro, ter enfraquecido as agências ambientais e os poderes de fiscalização.

“Essa acção é muito emblemática, pois simboliza o retorno do Ibama à protecção do meio ambiente marinho e, principalmente, à luta contra o comércio ilegal de pescado no país”, acrescentou Schmitt.

Uma única empresa exportadora no estado de Santa Catarina foi responsável por 27,6 toneladas métricas de barbatanas, enquanto o restante foi apreendido no Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo) a uma segunda empresa, disse o Ibama, sem nomear as empresas ou pessoas envolvidas.

Foto Uma caixa com uma remessa de barbatanas de tubarão é vista após uma apreensão pela Agência Brasileira do Meio Ambiente Reuters/ Agência Ambiental Brasileira

A Sea Shepherd Brasil, uma organização sem fins lucrativos de conservação marinha, pediu ao Governo brasileiro que proíba o comércio de barbatanas de tubarão e a importação de carne de tubarão, dizendo que isso seria vital para proteger a espécie.

A pesca de tubarões é ilegal no Brasil, mas o Ibama disse que os barcos estavam a usar licenças para capturar outras espécies de peixes. O organismo acrescentou ainda que eles causaram a morte de milhares de aves marinhas enquanto pescavam tubarões, incluindo algumas espécies ameaçadas de extinção.