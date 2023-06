Dois mortos em tiroteio no parque de campismo junto ao festival Beyond Wonderland

Segundo as autoridades locais, o suspeito terá disparado aleatoriamente sobre a multidão enquanto se movia pelo parque de campismo. As autoridades já detiveram o alegado autor dos disparos.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, este domingo, num tiroteio no parque de campismo junto ao anfiteatro onde decorria o festival de música electrónica, Beyond Wonderland, no Estado de Washington.

Segundo disse Kyle Foreman, porta-voz do gabinete do xerife da cidade de George, à CNN, o suspeito terá disparado"aleatoriamente" contra a multidão.

A Associated Press (AP), escreveu que o primeiro alerta para os disparos foi dado antes das 20h30 (hora local). Depois dos primeiros disparos, o suspeito continuou o ataque enquanto se movia pelo parque de campismo.

O alegado autor do ataque já foi detido pela polícia.

Não se conhecem as motivações do ataque, as armas usadas, nem foram divulgadas informações sobre o suspeito nem sobre as vítimas.

Em confrontos com a polícia, antes da detenção, o suspeito foi atingido por um tiro e consequentemente levado para o hospital para receber tratamento adequado, revelou a AP.

No Gorge Amphitheatre estava a acontecer o festival de música electrónica Beyond Wonderland, que se deveria prolongar até este domingo, 18 de Julho. Depois do ataque, porém, a organização do festival anunciou nas redes sociais que o segundo dia do festival seria cancelado.