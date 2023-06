Mesmo com lítio português, o fim do carro a combustão pode ser adiado

Portugal tem as maiores reservas de lítio no continente europeu, mas não deverá começar a explorá-lo antes de 2026 e, como tal, a União Europeia (UE) tem um problema sério em mãos: não tem matéria-prima suficiente para apostar na produção de baterias para carros eléctricos. Entre 2012 e 2016, 87% do lítio consumido na Europa foi importado da Austrália. Mesmo com o lítio português, o cenário não melhora, porque, até à chegada ao mercado, são precisos 12 a 16 anos desde a descoberta deste recurso e porque se espera um enorme aumento na procura mundial de lítio devido à electrificação do transporte privado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt