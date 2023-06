Em Setúbal, uma casa que dá corpo e alma aos vinhos da Península

É certo que não se deve julgar um livro pela capa, nem uma garrafa pelo rótulo, se bem que na hora de visitar a Casa da Baía fica-se, desde logo, conquistado pela fachada. Um imponente edifício azul datado da primeira metade do século XVIII (funcionou durante décadas como orfanato municipal) ao qual é difícil resistir à tentação de entrar, mesmo para quem não sabe ao certo o que poderá encontrar lá dentro.

O que é difícil, convenhamos. Basta uma pesquisa rápida na internet ou uma breve conversa de rua para se ler ou ouvir dizer que este é, desde a inauguração (em 2011), um dos espaços de referência da cidade, capaz de concentrar no mesmo local um posto de turismo, um Centro Interpretativo do Roaz do Estuário do Sado (dedicado à comunidade de golfinhos da baía de Setúbal), uma esplanada onde se fazem concertos, cafetaria e loja de vinhos. Tudo a conviver em harmonia, com muita cor e boa entrada de luz.

Desengane-se, contudo, quem pensa tratar-se de um local para turistas. A loja de vinhos é o exemplo disso mesmo. Com mais de 40 produtores e cerca de 300 referências, tornou-se um ponto de encontro tanto para forasteiros como para os setubalenses, afinal estão aqui “produtores que não há nos supermercados e as pessoas gostam de ter algo diferenciado”, garante Teresa Patrão, responsável pela loja e pela cafetaria. “Há clientes que já sabem o que querem e outros que pedem o nosso conselho”.

A gama de vinhos disponível inclui "produtores que não há nos supermercados", explica Teresa Patrão, responsável pela loja e pela cafetaria da Casa da Baía. "As pessoas gostam de ter algo diferenciado." Entre as mais de 300 referências de vinhos da Península de Setúbal disponíveis na loja da Casa da Baía, a maior procura recai, sem surpresa, sobre os moscatéis. A Casa da Baía funciona como uma embaixada do turismo em redor de Setúbal, juntando as funções de posto de informação, cafetaria, esplanada e loja de vinhos.

O que mais sai é, sem surpresa, o Moscatel (o Moscatel de Setúbal e o Moscatel Roxo de Setúbal), logo seguido do tinto – ainda Teresa: “Costumamos dizer que vinho tinto está sempre vendido” –, se bem que a procura dos brancos cresça consideravelmente no Verão. Mas há muito mais por onde escolher, nomeadamente licores, gin e uma série de referências de bebidas generosas e espirituosas oriundas de pequenos produtores.

Como a Palmanhac, a história de uma família de arménios que se enamorou pela Península de Setúbal e produz aguardente de limão, laranja e morango; ou a Adega Lima Fortuna, responsáveis pelo Arrabidine (licor que conserva a receita secreta dos antigos Monges da Arrábida) e pelo Bicabagaço, que, tal como o nome indica, junta num trago esse património luso: o café e a aguardente. Conhecidas as suas histórias, é quase impossível não ficar com vontade de comprar uma garrafa e, acto contínuo, visitar as quintas.