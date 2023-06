Fim-de-semana na TV: Vingadores, futebol, Anna Setton e A Árvore

CINEMA

Kingsman: Serviços Secretos

Fox Movies, sábado, 21h15

Durante uma missão ultra-secreta, o agente Harry Hart assiste, impotente, à morte de um colega. Ao visitar a viúva e Eggsy, o filho pequeno, dá-lhes um número para ligarem se precisarem de ajuda. Anos depois, Eggsy mete-se em sarilhos e liga àquele estranho. É então que Harry o apresenta ao mundo dos serviços secretos. Uma comédia de acção de Matthew Vaughn, com Colin Firth, Michael Caine, Taron Egerton e Samuel L. Jackson. A história continua em Kingsman: O Círculo Dourado, que vai para o ar logo a seguir.

Vertigem Mortal

TVCine Top, sábado, 21h30

Becky e Hunter são duas melhores amigas que adoram desportos radicais. Um dia, o marido de Becky cai durante uma escalada e morre. Becky entra em depressão. Para a animar, Hunter convida-a para subir ao topo de uma torre de televisão no meio do deserto e lançar de lá as cinzas do marido. Mas a escada parte-se e deixa-as presas lá em cima. Grace Caroline Currey e Virgina Gardner protagonizam este thriller de sobrevivência realizado pelo britânico Scott Mann em 2022.

28 ½

RTP2, sábado, 23h24

Teresa chega a Lisboa disposta a encontrar emprego e recomeçar a vida, mas o que encontra é uma cidade gentrificada e saturada de turistas. Eis a história da segunda longa-metragem de Adriano Mendes, interpretada por Anabela Caetano, Sérgio Assunção, Sérgio Marcelino, Catherine Boyd-Bell, Emanuele Simontacchi e Arlete Candô.

Missão Impossível: Operação Fantasma

TVI, sábado, 1h50

Quando o agente especial Ethan Hunt (Tom Cruise) é implicado num bombardeamento que assola o Kremlin de Moscovo, toda a agência FMI (Força de Missão Impossível) é desacreditada e é lançada uma operação para extinguir equipa de espiões. Agora, Hunt tem apenas uma alternativa: juntar alguns ex-agentes e, por sua conta e risco, limpar o nome da agência e impedir um ataque iminente.

Estreado em 2011, o quarto filme do franchise cinematográfico Missão: Impossível marca a estreia de Brad Bird na realização de uma longa-metragem de acção real. Além de Cruise, o filme conta com os actores Jeremy Renner, Simon Pegg e Paula Patton.

Vingadores: Endgame

Fox, domingo, 17h55

Thanos, um tirano intergaláctico, dizimou quase metade da população mundial. Agora, os super-heróis que sobreviveram ao ataque tentam reerguer-se. Este é o 22.º filme do universo cinematográfico Marvel e o quarto da saga Vingadores. A realização é dos irmãos Joe e Anthony Russo, também responsáveis por Vingadores: Guerra do Infinito (emitido às 14h32).

O elenco é de luxo: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Brie Larson, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Karen Gillan, Dave Bautista, Josh Brolin, Tom Holland, Bradley Cooper, Jon Favreau, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Michelle Pfeiffer, Katherine Langford, Winston Duke, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Gwyneth Paltrow, Chadwick Boseman e Don Cheadle, entre outros.

A Protegida

Fox, domingo, 21h20

Thriller de acção dirigido por Martin Campbell e escrito por Richard Wenk. Anna (Maggie Q) foi resgatada em criança pelo lendário assassino Moody (Samuel L. Jackson) e treinada para seguir as suas pisadas. Quando Moody é brutalmente morto, Anna lança-se numa vingança sangrenta contra Rembrandt (Michael Keaton), um perigoso psicopata obcecado por ela.

Austrália

AXN White, domingo, 21h25

Um épico romântico assinado por Baz Luhrmann e situado na Austrália dos anos 1930. Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) é uma aristocrata inglesa que, para tentar salvar a terra que herdou, se alia com alguma relutância a um homem rude (Hugh Jackman). Com ele, terá de percorrer centenas de quilómetros, com o objectivo de vender 2000 cabeças de gado, através de uma terra simultaneamente magnífica e impiedosa.

Os Órfãos de Brooklyn

RTP1, domingo, 00h17

Nova Iorque, 1957. Ao investigar o assassinato do seu amigo e mentor, o detective Lionel Essrog vai parar a um bairro desfavorecido, que alguém tenciona demolir em troca de enormes lucros. Com realização e argumento de Edward Norton, que também o protagoniza, um filme negro inspirado na obra homónima de Jonathan Lethem.

DOCUMENTÁRIO

Autópsia de uma Inteligência Artificial

RTP2, sábado, 17h23

Num momento em que a evolução exponencial da inteligência artificial é quase tangível, ao ponto de fazer soar os alarmes até entre aqueles que a estão a desenvolver, este documentário vem esmiuçar o modo como algumas dessas ferramentas, enraizadas no quotidiano em algoritmos e formas de deep learning, já estão a influenciar as nossas decisões ou mesmo a decidir por nós. É realizado por Jean-Christophe Ribot e co-escrito por Cécile Dumas.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Bósnia-Herzegovina

RTP1, sábado, 19h37

Directo. A selecção portuguesa entra em campo na terceira jornada de qualificação para o Euro 2024, com um jogo frente à Bósnia-Herzegovina. A partida realiza-se no Estádio da Luz, em Lisboa, e é arbitrada pelo italiano Davide Massa. A equipa das “quinas” está na liderança do Grupo J, em que também alinham Liechtenstein, Luxemburgo, Islândia e Eslováquia.

Futebol: Croácia x Espanha

RTP1, domingo, 19h37

Directo. Esta noite, o troféu da Liga das Nações passa das mãos da França, vencedora da última edição, para uma destas equipas: Croácia ou Espanha. Defrontam-se na final depois de terem afastado, respectivamente, os Países Baixos (anfitriões da competição) e a Itália. O embate acontece em Roterdão, com o alemão Felix Zwayer como árbitro principal.

DANÇA

A Árvore

RTP2, sábado, 22h02

A Árvore de Carolyn Carlson apresenta-se como “uma reflexão poética sobre a humanidade e a natureza, à beira do naufrágio”. Criada em 2021 e radicada na obra de Gaston Bachelard Fragmentos de Uma Poética do Fogo, é a quarta e última peça do ciclo que a coreógrafa norte-americana concebeu sob inspiração do filósofo francês, depois de Água, Pneuma e Agora. Nove bailarinos dão corpo ao espectáculo, que conta com o design de luz de Rémi Nicolas e com projecções de pinturas do artista visual (e Nobel da Literatura) Gao Xingjian.

Foto A Árvore DR

MÚSICA

Anna Setton: O Futuro É Mais Bonito

RTP2, domingo, 22h57

Recordação do concerto da cantora, compositora e instrumentista brasileira Anna Setton no Centro Cultural de Belém (Lisboa), em Abril passado, no arranque da digressão europeia inspirada por O Futuro É Mais Bonito, o álbum que tinha acabado de lançar. Sucedeu ao disco de estreia homónimo, de 2018, e a um conjunto de colaborações com nomes como Toquinho, Omara Portuondo, Sadao Watanabe ou Mestrinho, sem esquecer as versões de canções da MPB mostradas nos directos semanais que fez durante a pandemia.

ENTRETENIMENTO

Salve-se Quem Puder!

SIC, domingo, 21h45

Piscina a postos, desafios em marcha e… “Soltem a parede!” Diana Chaves e Marco Horácio voltam a fazer dupla no regresso do popular concurso que apresentaram, originalmente, em 2009 e 2010.

INFANTIL

A Ovelha Choné - O Filme (VO)

Hollywood, sábado, 8h55

Mark Burton e Richard Starzak assinam a adaptação ao cinema das peripécias em stop-motion da personagem criada por Nick Park. Nesta, o rebanho aventura-se na cidade, depois de para lá ter mandado, acidentalmente, o guardião da quinta.

Abelha Maia - O Filme (VP)

Nos Studios, domingo, 9h15

Alexs Stadermann, especialista em animação e efeitos especiais ligado aos estúdios Disney, realiza esta adaptação ao cinema das aventuras da famosa abelhinha. Maia vive numa colina igual a tantas outras, zunindo por entre brincadeiras e histórias de amizade. Um dia, a notícia do perigo ecoa na sua colmeia: a geleia real foi roubada e é preciso recuperá-la para salvar a rainha. É missão para Maia, os amigos Willy e Flip, um trapalhão exército de formigas e outros cúmplices inesperados.