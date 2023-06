A história repetiu-se: a Espanha vai à final da Liga das Nações

“Roja” triunfa sobre a Itália por 2-1 e vai defrontar a Croácia no jogo do título. Joselu marcou o golo decisivo perto do fim.

A Espanha vai estar pela segunda vez consecutiva na final da Liga das Nações, ao triunfar por 2-1 sobre a Itália na segunda das meias-finais realizada em Enschede, nos Países Baixos, o mesmo desfecho que tinha acontecido nas “meias” de 2021, em Milão, entre “roja” e os “azzurri”. Foi um jogo que teve um início louco, mas que só foi decidido nos últimos minutos, com um golo do veterano Joselu – aos 33 anos, o ponta-de-lança do Espanyol está a fazer os seus primeiros jogos na selecção, mas com um acerto impressionante, três golos em três jogos. A Espanha vai ter a Croácia como adversário da final do próximo domingo em Roterdão, enquanto os italianos terão pela frente os Países Baixos.

Dois anos depois de se terem defrontado pela última vez, Espanha e Itália voltavam a estar numa meia-final da Liga das Nações, com o objectivo, claro, de seguir para a final e reclamar protagonismo no futebol internacional perdido com o Mundial 2022 – a Espanha caiu frente a Marrocos nos “oitavos”; a Itália, campeã da Europa em 2021, nem sequer lá esteve. Ambas em processo de reinvenção, a “roja” a habituar-se um novo treinador, Luis de la Fuente (terceiro jogo), a “squadra azzurra” (que jogou de branco) a manter-se com Roberto Mancini. Os dois em fase de experimentação.

Com uma novidade absoluta no “onze” (Robin Le Normand, central da Real Sociedad), a Espanha entrou no jogo praticamente a ganhar, logo aos 3’. A Itália tentou lançar-se no ataque em passe curto a partir do guarda-redes, mas correu francamente mal. Donnarumma não foi muito feliz a meter a bola em Bonucci, mas o experiente central italiano também não fez melhor. Foi de imediato pressionado por Gavi e ainda conseguiu sair com a bola nos pés, mas perdeu o duelo seguinte com Yeremy Pino. O homem do Villarreal agradeceu, avançou para a baliza e fez o 1-0.

A Itália não levou muito tempo a reagir. Sete minutos depois, penálti para os “azzurri”. Zaniolo recebe a bola na área e tudo o que conseguiu foi um remate que ia sair pela linha lateral, mas teve a sorte de encontrar o braço do estreante Le Normand pelo caminho e não havia nada a fazer. Penálti acidental, mas justo. E, da marca dos 11 metros, Ciro Immobile não deu hipótese a Unai Simón e fez o empate. Tudo nivelado em dez minutos de um jogo que ainda não tinha perdido um certo sabor a caos.

Ainda nesta fase, a Itália celebrou um golo que acabaria por não valer aos 21’. Jorginho fez uso da sua grande visão de jogo e viu a desmarcação de Frattesi. O médio do Sassuolo antecipou-se ao desempregado Jordi Alba e foi para a baliza. Rematou, festejou o golo, mas foi tudo anulado porque Frattesi estava ligeiramente adiantado quando recebeu a bola. Ainda assim, era um sinal do que Mancini pretendia para este jogo. Assim que a linha defensiva espanhola se adiantasse, a ordem era para acelerar.

Na resposta, a Espanha teve um par de oportunidades para desfazer o empate, aos 24’, num cruzamento de Jesus Navas (único sobrevivente dos campeões mundiais de 2010) a cruzar para a área, mas a falhar a cabeça de Gavi por pouco, e aos 27’, com um remate de Morata que obrigou Donnarumma a aplicar-se. O ponta-de-lança do Atlético Madrid voltaria a ter o golo nos pés logo no início da segunda parte, mas falhou o alvo por centímetros.

Com o passar dos minutos, De la Fuente e Mancini foram mexendo nas respectivas equipas para ver se alguma coisa mudava e tudo parecia indicar mais um prolongamento nesta Liga das Nações. Mas não houve tempo extra. Aos 88’, Canales, outro veterano a ter o seu segundo fôlego internacional, investiu pela esquerda, fez o passe atrasado para Rodri e o médio do Manchester City, autor do golo que valeu a Champions, atirou à baliza. A bola bateu em dois italianos e ficou à mercê de Joselu, que estava no sítio certo e só teve de a empurrar para a baliza.