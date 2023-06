Maior naufrágio na Grécia deste ano faz pelo menos 59 mortos

Até ao meio-dia, foram resgatadas 104 pessoas. A Grécia continua a ser uma das principais rotas de entrada na União Europeia para refugiados e migrantes do Médio Oriente, Ásia e África.

Pelo menos 59 pessoas morreram afogadas na manhã desta quarta-feira e dezenas estão desaparecidas depois de um barco superlotado com migrantes se ter virado e afundado na costa da Grécia no naufrágio mais mortal do país este ano, disse a guarda costeira.

As autoridades disseram que, até ao meio-dia, 104 pessoas tinham sido resgatadas, mas que ainda não está claro quantas pessoas estavam a bordo quando o navio se afundou.

"Estamos com receio que o número de mortos aumente", disse um funcionário do Ministério da Marinha que falou sob a condição de anonimato.

O barco foi visto pela primeira vez na noite de terça-feira pela agência fronteiriça da UE, Frontex, em águas internacionais a cerca de 80 quilómetros a Sudoeste da cidade costeira de Pylos, no sul da Grécia.

Uma embarcação da guarda costeira aproximou-se do barco, que estava a caminho da Itália, e ofereceu assistência. As pessoas a bordo "recusaram receber ajuda e reforçaram o seu desejo em continuar a viagem", disse a guarda costeira.

Mais tarde, o barco virou e afundou-se, iniciando uma operação de busca e salvamento.

A emissora estatal ERT disse que o barco partiu da cidade líbia de Tobruk, que se situa no Sul da ilha grega de Creta, sendo que a maioria das pessoas a bordo eram jovens na faixa dos 20 anos.

As autoridades gregas não confirmaram imediatamente o porto de partida, mas o funcionário do ministério de navegação disse que a maioria das pessoas a bordo era do Egipto, Síria e Paquistão. Os sobreviventes foram levados para a cidade de Kalamata.

A Grécia é uma das principais rotas de entrada na União Europeia para refugiados e migrantes do Médio Oriente, Ásia e África.

A maioria dirige-se para as ilhas gregas a partir da Turquia, mas um número crescente de barcos também realiza uma jornada mais longa e perigosa da Turquia para a Itália através da Grécia.

Cerca de 72.000 refugiados e migrantes chegaram este ano aos países da linha de frente da Europa (Itália, Espanha, Grécia, Malta e Chipre), segundo dados das Nações Unidas, com a maioria a desembarcar na Itália.