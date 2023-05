Autoridades gregas gravadas a levar refugiados de terra para o alto-mar

Trabalhador humanitário documentou em vídeo como um grupo com várias crianças e um bebé foi abandonado no mar Egeu.

A Grécia foi esta semana acusada de mais um crime contra um grupo de requerentes de asilo. O diário norte-americano The New York Times relata como um grupo de 12 pessoas, entre elas várias crianças pequenas (e um bebé), que estavam em terra firme na ilha de Lesbos foi levado a entrar numa carrinha branca, transferido para uma embarcação e desta ainda para um bote insuflável no meio do mar Egeu. E ali foi deixado.