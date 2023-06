Limp Bizkit voltam ao Minho 23 anos depois para o Festival Vilar de Mouros

James, Guano Apes, Xutos & Pontapés, Within Temptation, Peaches ou Enter Shikari e The Last Internationale são outros nomes do cartaz, que se espalha por quatro dias de Agosto.

Os norte-americanos Limp Bizkit, os britânicos The Prodigy e James e os australianos Pendulum são os cabeças de cartaz da edição de 2023 do Festival CA Vilar de Mouros, anunciou nesta segunda-feira a organização. Também Xutos & Pontapés, Guano Apes, Millencolin, Enter Shikari, The Last Internationale ou Peaches e Within Temptation preenchem o cartaz entre 23 e 26 de Agosto na localidade minhota.

“Isto é Vilar de Mouros” – a frase promocional do Festival CA Vilar de Mouros serve de apresentação a um público que já sabe o que pode esperar do mais antigo festival de música popular português, e que nos últimos anos se cristalizou em cartazes em que não só os cabeças mas também o tronco e os membros são feitos de bandas com muitos anos de estrada e raízes e com reconhecimento nacional especial.

Daí os alemães Guano Apes, por exemplo, banda acarinhada pelo público português desde os idos de 1990, anos de mais parca oferta de espectáculos ao vivo, reveladora da mutação do rock alternativo dominante do início da década em relação ao nu metal do seu final. É a linha que une o regresso da banda de Sandra Nasic ao regresso dos Limp Bizkit, banda cujo perfil muda consoante a perspectiva mais ou menos crítica sobre o seu impacto na cena musical do início dos anos 2000 – reis do nu metal, talvez, os mais populares do seu género e abrasivos símbolos de masculinidade de boné vermelho que mantêm uma legião de seguidores bem viva.

A banda de Fred Durst regressa ao Minho depois de um concerto no extinto Festival da Ilha do Ermal, em Agosto de 2000, onde dividiu palco com os mais unânimes Deftones e com os então emergentes Muse. Tinha agendada presença em Portugal no último Verão, mas a digressão foi cancelada.

O cartaz faz-se também de The Prodigy, outro grupo conhecido da geração que era jovem nos mesmos anos 1990 e início dos anos 2000, que regressa a Portugal sem o seu hype man tornado vocalista, Keith Flint, falecido em 2019, ou de James, com recorrentes concertos em solo nacional. Há ainda Ornatos Violeta, a banda que acabou em 2002, planeava acabar em 2019 e que acabou por ter uma segunda vida repleta de concertos nos últimos anos – perdeu, porém, Elísio Donas, o seu teclista, há meras duas semanas. O anúncio do cartaz de Vilar de Mouros parece confirmar a continuidade da banda.

Em suma, o alinhamento do próximo Festival CA Vilar de Mouros (o CA é de Crédito Agrícola, o novo “naming sponsor” do festival) faz-se assim: a noite de abertura conta com Limp Bizkit, Xutos & Pontapés, Enter Shikari, The Last Internationale e a banda local Micomaníacos; dia 24 sobem ao palco The Prodigy, uma versão DJ set dos The Bloody Beetroots, Nowhere To Be Found, e Millencolin; dia 25 é para os Pendulum, Within Temptation, Bizarra Locomotiva e Apocalyptica. Por fim, o festival encerra com James, Ornatos Violeta, Guano Apes e Peaches.

Os bilhetes já estão à venda (apenas na plataforma See Tickets e no site do festival) e incluem passes de três e quatro dias (90 e 120 euros, respectivamente) e ingressos diários de 45 euros. Os passes incluem acesso a campismo entre 20 e 27 de Agosto e a organização informa que há “chuveiros com água quente”.