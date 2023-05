Morreu Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, aos 48 anos

O músico actuou na Queima das Fitas do Porto no passado dia 6. Além de ter integrado a banda de Manel Cruz, trabalhou com vários artistas, como Sérgio Godinho, Jimmy P e Per7ume.

O teclista dos Ornatos Violeta, Elísio Donas, morreu este domingo aos 48 anos, confirmou uma fonte da banda ao PÚBLICO. O músico, que nasceu em Setembro de 1974, integrava a icónica formação do Porto, que conta ainda com Manel Cruz, Peixe, Nuno Prata e Kinörm. Participou nos discos Cão!, de 1997, e O Monstro Precisa de Amigos, de 1999.

Ao longo da sua carreira, trabalhou com Sérgio Godinho, Jimmy P e os Per7ume, entre outros artistas. Nos últimos tempos, criou um "colectivo artístico", os Gato Morto, que contava com a participação de outros músicos, como Miguel Lestre, Inês Sousa e Vicente Palma.

O membro fundador dos Ornatos Violeta actuou com a banda na última Queima das Fitas do Porto, no passado dia 6. Ainda não são conhecidas as causas da morte do músico.

Em entrevista à agência Lusa em Outubro de 2020, Elísio Donas dizia que Gato Morto era um "projecto de vida", um “colectivo artístico mais do que uma banda”.

"Achei que era um nome engraçado, com toda a carga emocional desse nome tão estranho e negro", afirmou.

Apesar de ter recebido "uma reacção muito activa e muito forte" contra o nome por parte de algumas pessoas, manteve-o pela sua "razão muito forte de existir", enquanto uma personagem que, "por erros de vida não intencionais", perdeu as sete vidas, recebendo outras de um poder superior.

"Tem mais quatro ou cinco vidas, já perdeu duas ou três, porque não aprendeu a lição toda, mas luta para ser melhor. Já é melhor do que foi. É uma personagem à procura de melhorar diariamente", resumiu.