Detectado novo planeta semelhante a Tatooine, da Guerra das Estrelas

Até à data, foram descobertos 12 sistemas que contêm planetas que orbitam duas estrelas no centro, em vez de uma só como acontece no nosso próprio sistema solar.

Uma equipa internacional de astrofísicos, incluindo os portugueses Alexandre Correia e João Faria, anunciou esta segunda-feira ter detectado um segundo planeta extrassolar que orbita duas estrelas, depois de o primeiro ter sido descoberto nesse sistema em 2020.

A descoberta de BEBOP-1c, o segundo exoplaneta (planeta fora do nosso sistema solar) a orbitar a dupla de estrelas BEBOP-1, envolveu astrofísicos da Universidade de Coimbra e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e foi publicada na revista da especialidade Nature Astronomy.

Trata-se de um novo sistema planetário semelhante ao planeta fictício Tatooine, da saga Guerra das Estrelas. No filme, Tatooine é um mundo que orbita duas estrelas gémeas na galáxia Outer Rim.

A detecção do BEBOP-1c permitirá "estudar as condições em que estes planetas se formam, que são diferentes das que existiram durante a formação do [nosso] Sistema Solar", refere João Faria, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, citado num comunicado conjunto deste instituto e da Universidade de Coimbra.

O exoplaneta apresenta uma massa cerca de quatro vezes maior do que a de Neptuno (um dos gigantes gasosos e o último planeta do nosso sistema solar) e orbita as duas estrelas em 215 dias (sete meses), tendo sido descoberto pela equipa internacional a partir de observações com telescópios do Observatório Europeu do Sul, instalados no Chile, e de dados de dois espectrógrafos (instrumentos que registam o espectro luminoso).

Foto Ilustração alusiva à análise dos dados observacionais que permitiu a descoberta do novo planeta Amanda Smith/Universidade de Birmingham

O primeiro planeta, o BEBOP-1b, detectado em 2020 graças ao telescópio espacial norte-americano TESS, tem quase o diâmetro de Saturno e orbita as mesmas duas estrelas em 95 dias (três meses).

Também em comunicado, a Universidade de Birmingham (Reino Unido), que liderou o trabalho, salienta que são conhecidos à data 12 sistemas circum-binários (que contêm planetas que orbitam duas estrelas no centro, em vez de uma como sucede no nosso sistema solar). Contudo, o sistema BEBOP-1 é o segundo que alberga mais do que um planeta.