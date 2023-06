Pais de Kate declaram falência da empresa, deixam dívida de mais de três milhões

Foi em Maio que o negócio de Carole e Michael Middleton, os pais da princesa de Gales, faliu, deixando uma dívida de 2,6 milhões de libras (mais de três milhões de euros). A Party Pieces, uma empresa de artigos para festas fundada em 1987, tem também uma dívida ao Estado de 612 mil libras (712 mil euros) em impostos que não foram pagos.

Foi a mãe de Kate, Carole Middleton, hoje com 68 anos, quem teve a ideia de abrir uma empresa de artigos de festa, depois de procurar ideias para o aniversário da filha, quando esta ia celebrar cinco anos. A filha mais velha do casal trabalhou para a Party Pieces como designer de site e fotógrafa antes do seu casamento, em 2011. Aliás, os seus dotes fotográficos têm sido confirmados nas imagens que capta dos filhos e que o Palácio de Buckingham vai divulgando.

Ao longo dos anos, a empresa cresceu e, em 2012, os Middleton compraram uma mansão na zona oeste de Londres, perto da propriedade real de Windsor, por 4,7 milhões de libras (5,4 milhões de euros).

Contudo, nos últimos dois anos, os constantes períodos de isolamento a que as pessoas estiveram sujeitas por causa da pandemia de covid-19 tiveram um impacto directo no negócio dos pais da mulher de William, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. A empresa deixou de vender, uma vez, que as festas e os convívios deixaram de ser permitidos e as dívidas aos fornecedores foram-se acumulando.

De acordo com o The Times, a empresa deixou uma dívida de 220 mil libras (256 mil euros) ao banco NatWest, em empréstimos pedidos para manter a empresa em funcionamento. No entanto, segundo os apoios previstos pelo Governo para os negócios que tiveram de ser interrompidos durante a pandemia, os contribuintes são obrigados a pagar 80% de qualquer valor devido ao NatWest, que, neste caso será de 176 mil libras (204 mil euros).

O mês passado houve um concurso de credores e a Party Pieces foi vendida ao empresário britânico James Sinclair, fundador e CEO da empresa Partyman Group of Companies, por uma quantia não revelada.