Fim-de-semana na TV: Cesária Évora, Le Mans e muito cinema português

CINEMA

Nunca Nada Aconteceu

TVCine Top, sábado, 12h45

Sentindo-se incompreendidos pelas famílias, os jovens Pedro, Maria e Paulo fazem um acordo de libertação. Mas, entretanto, há um deles que hesita. Bernardo Lobo Faria, Alba Baptista, Miguel Amorim, Rui Morrison, Ana Moreira e Filipe Duarte (numa última aparição em cinema) dão vida às personagens. O argumento, baseado numa história real, é de Luís Filipe Rocha e Tiago R. Santos. Atrás das câmaras está Gonçalo Galvão Teles.

Nunca Nada Aconteceu abre o especial Novo Cinema Português, que prossegue com Alma Viva (às 14h45), Sombra (16h10), Irregular (18h05), A Fada do Lar (19h45), 2 Duros de Roer (21h30) e Submissão (22h50).

Os Mortos Não Morrem

Fox Comedy, sábado, 23h02

Comédia de terror apocalíptico com assinatura de Jim Jarmusch (nomeado para a Palma de Ouro em Cannes), com interpretações de Bill Murray, Adam Driver, Dany Glover, Chloe Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Selena Gomez, Caleb Landry Jones, Carol Kane, Iggy Pop e Tom Waits.

Na pequena e pacata cidade de Centerville, os mortos começam a erguer-se das tumbas e a atacar todos os que encontram pelo caminho. Mas um grupo de gente corajosa, comandado pelos polícias Ronald Peterson e Cliff Robertson, une-se para resistir à carnificina.

É o Amor

RTP2, sábado, 23h41

Caxinas, zona piscatória de Vila do Conde. A relação entre os pescadores e as suas mulheres baseia-se tanto na confiança como na dependência recíproca. Neste filme sobre o amor, João Canijo segue um grupo de mulheres no seu dia-a-dia. É aqui que a actriz (e co-autora do argumento com o realizador) Anabela Moreira se torna uma delas.

Um Último Golpe

RTP1, sábado, 00h05

Durante anos, Tom viveu de assaltos a bancos. Mas o amor a uma mulher fá-lo querer desistir. Contacta o FBI para propor entregar os milhões de dólares que roubou se, em troca, lhe garantirem um acordo judicial de redução de pena. Mas mudar de vida será muito mais complicado do que imaginava. Um thriller de acção de Mark Williams, com Liam Neeson, Kate Walsh, Robert Patrick e Anthony Ramos nos papéis principais.

Rio Bravo

RTP Memória, domingo, 15h

Obra-prima de Howard Hawks, do western e do cinema americano, com a participação de John Wayne. Segundo o realizador, Rio Bravo (1959) foi uma reacção ao western de Fred Zinnemann O Comboio Apitou Três Vezes (1952).

Hawks parte de uma situação semelhante – a história de resistência quase solitária de um xerife contra a prepotência de um poderoso rancheiro – mas contraria a densidade dramática do modelo e a profundidade psicológica das personagens e insere o humor e a acção, alimentada pela mitologia dos grandes heróis do Oeste.

Comprámos Um Zoo!

AXN White, domingo, 21h25

Um filme de Cameron Crowe, baseado numa história verídica. De luto pela mulher e empenhado em não se deixar abater pela amargura, Benjamin (Matt Damon) demite-se do emprego como jornalista, vende tudo e compra um jardim zoológico à beira da falência.

Ali, vai conseguir não só ensinar aos filhos a superar a perda e lutar pelos sonhos, como reencontrar a serenidade do amor numa mulher (Scarlett Johansson) que, tal como ele, acredita nos “20 segundos de coragem” fundamentais para que algo de transformador aconteça.

Sem Tempo

Hollywood, domingo, 21h30

Thriller escrito e realizado por Andrew Niccol. Num futuro próximo, a genética consegue manipular o envelhecimento. Para evitar a sobrepopulação, a morte passa a depender do tempo que cada um tem, tempo esse que se torna moeda de troca. Quem é rico tem a imortalidade ao seu alcance, enquanto os pobres morrem jovens.

Quando o tempo de Will Salas (Justin Timberlake), está prestes a esgotar-se, um milionário oferece-lhe todos os seus anos de vida e suicida-se. Salas vê-se então envolvido numa trama de contornos inimagináveis.

A Mentira Perfeita

RTP1, domingo, 00h21

Bill Condon (Deuses e Monstros) realiza esta adaptação ao cinema do best-seller homónimo de Nicholas Searle, com argumento de Jeffrey Hatcher e protagonismo entregue a Ian McKellen e Helen Mirren.

Ele é um perigoso e experiente vigarista inveterado que já tem a próxima vítima debaixo de olho. Ela é a recém-viúva milionária que ele almeja enganar, com uma dança de romantismo que a fará cair num esquema ardiloso e chorudo. Mas o jogo de sedução vai ter um desenlace inesperado.

DOCUMENTÁRIO

Cesária Évora

TVCine Edition, domingo, 16h30

Com assinatura de Ana Sofia Fonseca (Setembro a Vida Inteira), que se apoia em imagens de arquivo, algumas inéditas, este é um documentário sobre a cantora cabo-verdiana que ficou conhecida como “rainha da morna”.

Nascida em 1941, no seio de uma família de músicos da cidade de Mindelo (ilha de S. Vicente), começa a cantar, ainda jovem, em bares e em hotéis, encantando o público que a ouve. Com a independência de Cabo Verde (em 1975), depois de um período difícil que a leva à depressão e ao alcoolismo, deixa de cantar durante vários anos.

Em 1985, a convite do cantor Bana, proprietário de um restaurante e de uma discoteca em Portugal, acaba por gravar o disco Cesária (1987), que passa despercebido. Mais tarde, segue até Paris, motivada pelo empresário francês José da Silva, e é lá que vê reconhecido o seu trabalho e começa o processo de ascensão ao estatuto de ícone das músicas do mundo.

DESPORTO

Automobilismo: 24 Horas de Le Mans

Eurosport 2, sábado, 14h

Soa a partida da mítica prova francesa de resistência. Esta não é só mais uma edição: é o ano em que celebra o centésimo aniversário. Competem mais de 60 carros e, entre os mais de 180 pilotos, estão os portugueses António Félix da Costa e Filipe Albuquerque. O Eurosport, que tem estado a transmitir treinos e qualificações, volta a fazer ligação directa ao circuito no arranque da corrida e durante toda a sua duração.

Futebol: Manchester City x Inter Milão

TVI, sábado, 19h50

Directo. O Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia), é o palco da final da Liga dos Campeões. O troféu é disputado entre os citizens ingleses, que deixaram para trás o Real Madrid (detentor do título), e os nerazzurri italianos, que venceram o AC Milan no derby que marcou as meias-finais. O apito está nas mãos do árbitro polaco Szymon Marciniak.

DANÇA

Marie Antoinette

RTP2, sábado, 22h01

Coreografado pelo francês Thierry Malandain e dançado por 22 bailarinos do Malandain Ballet Biarritz, ao som de Haydn e Gluck, o espectáculo inspira-se na figura de Maria Antonieta, a rainha caída em desgraça e guilhotinada na Revolução Francesa. O bailado estreou-se em Março de 2019, na Ópera Real de Versalhes.

Foto Marie Antoinette Malandain Ballet Biarritz

MÚSICA

Sonya Yoncheva na Arena de Verona

RTP2, domingo, 22h54

Gounod, Massenet, Bizet, Puccini e Verdi são alguns dos compositores abordados no espectáculo em que a soprano búlgara Sonya Yoncheva, em dueto com o tenor italiano Vittorio Grigolo, dá voz a uma selecção de páginas românticas do repertório lírico, sob a direcção de Plácido Domingo.

INFANTIL

Como Treinares o Teu Dragão 2 (VP)

Disney Channel, sábado, 11h20

Desde que se conheceram que Hiccup, jovem viking que é filho do chefe da sua tribo, percorre os céus com Desdentado, o seu dragão. Um dia, descobrem uma caverna de gelo onde habitam centenas de novas espécies de dragões. Mas forças malignas querem usá-los como máquinas de destruição.

Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme de animação, categoria em que também foi nomeado para o Óscar e o BAFTA, o filme dá continuação à aventura iniciada em 2010, com realização de Dean DeBlois. A história continua logo a seguir com o terceiro capítulo da saga, Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto, às 13h.

A Lenda dos Guardiões (VP)

Nos Studios, domingo, 9h40

Soren sonha tornar-se um dos lendários guardiões de Ga’Hoole, defensores do Reino das Corujas. Mas, primeiro, tem de enfrentar o seu receio mais terrível (e inconfessável para uma coruja): voar. Zack Snyder realiza esta adaptação dos primeiros livros da saga escrita por Kathryn Lasky.