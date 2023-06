Itamar Vieira Junior: “O chão ainda está sujo do passado”

Salvar o Fogo é o segundo romance do prémio LeYa 2018. Depois de Torto Arado, o autor brasileiro volta a encarar o passado do Brasil olhando o que de estrutural permanece no mundo rural.

Em 2018, com o seu primeiro romance, Torto Arado, o brasileiro, nordestino, Itamar Vieira Junior (n. 1979) ganhou o Prémio LeYa; seguiram-se-lhe os prémios Jabuti e Oceanos e a tradução do livro em mais de uma vintena de línguas. Há muito tempo que um romance de um autor brasileiro, amplamente reconhecido pela crítica e pelos seus pares, não tinha no Brasil tamanha aceitação junto do público – cerca de meio milhão de exemplares vendidos.