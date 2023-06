Estudo explica como aconteceu a maior explosão cósmica de todos os tempos

O que tornou tão excepcional a explosão cósmica mais brilhante de todos os tempos, captada por telescópios de todo o mundo em Outubro de 2022? É isso que tenta explicar uma equipa de cientistas num artigo publicado na quarta-feira na revista Science Advances.

A equipa internacional, liderada pela Universidade de Washington, explica por que motivo essa explosão, apelidada como "a mais brilhante de todos os tempos" (BOAT, acrónimo de Brightest Of All Time, em inglês), foi tão deslumbrante.

Em causa está a explosão GRB 221009A, detectada a 9 de Outubro de 2022, que ocorreu após o colapso de uma estrela muito massiva e o subsequente nascimento de um buraco negro. As explosões de raios gama são as explosões mais violentas e energéticas do universo, capazes de libertar em poucos segundos a mesma quantidade de energia que o Sol durante toda a sua vida. Todo este evento causou um flash imensamente brilhante de raios gama que foi seguido por um lento brilho de luz.

In October, the BOAT triggered the detectors on our Fermi and Swift satellites, among others. Telescopes across the globe turned to the site to study the aftermath, and new research continues to come out of this record-setting gamma-ray burst. https://t.co/uNfRoDpAjp 2/3 pic.twitter.com/rjS9RjM4H0 — NASA Universe (@NASAUniverse) June 7, 2023

Para analisá-lo, a equipa examinou uma grande quantidade de dados de vários comprimentos de onda da BOAT e chegou a uma conclusão: a explosão inicial (GRB 221009A) viajou directamente na direcção da Terra, carregando uma quantidade incomum de material estelar com ela.

Os investigadores descobriram que o jacto de matéria do GRB 221009A tinha um núcleo estreito "com asas largas e inclinadas", uma característica que o diferenciava dos tipos de jactos vistos em explosões de raios gama produzidas por outros cataclismos. Estas características também podem explicar por que os cientistas continuaram a ver o brilho em vários comprimentos de onda do GRB 221009A meses após a explosão, conclui o estudo.

Esta descoberta é "um grande passo na compreensão das explosões de raios gama e demonstra que as explosões mais extremas não obedecem à física padrão assumida para explosões comuns de raios gama", sublinhou Brendan O"Connor, estudante de pós-graduação da Universidade de Washington e principal autor do estudo.

A equipa de O'Connor utilizou um dos dois telescópios do Observatório Gemini, no sul do Chile, para observar o evento em Outubro. As descobertas alimentarão futuros estudos sobre explosões de raios gama e encorajarão os cientistas a criar simulações das estruturas dos jactos das explosões de raios gama.

"Durante muito tempo pensámos que os jactos tinham a forma de um cone de gelado", realçou Alexander van der Horst, professor de física da Universidade de Washington e co-autor do estudo. "No entanto, algumas explosões de raios gama dos últimos anos, e em particular o trabalho aqui apresentado, mostram que precisamos de modelos mais complexos e simulações de computador detalhadas de jactos de explosão de raios gama", acrescentou.