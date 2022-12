Ao virar da esquina no Universo, detectou-se uma explosão “excêntrica” de raios gama

Tudo aconteceu numa galáxia a 1100 milhões de anos-luz de nós. Aqui na Terra, detectou-se uma explosão de raios gama que durou 50 segundos. Esta tinha tudo para ser uma longa explosão de raios gama —​ que são assim definidas por terem mais de dois segundos. Contudo (e este é um grande “mas”), percebeu-se que tinha surgido a partir do impacto entre dois objectos compactos, como estrelas de neutrões — e esta era uma característica atribuída, até agora, só a explosões de raio gama curtas. Longe para a escala humana, mas perto para a dimensão do Universo, este fenómeno trocou as voltas das definições construídas na Terra e diz-nos que a classificação de explosões de raios gama não é assim tão linear. Já chamam a esta uma explosão “excêntrica” de raios gama.