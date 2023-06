Parlamento discute criação do Provedor da Criança quatro anos após sugestão da ONU

O Comité dos Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou, em 2019, que Portugal que criasse "um mecanismo específico, dentro da Provedoria de Justiça, para monitorizar os direitos das crianças". Este ano, a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica fez uma sugestão no mesmo sentido. Esta quinta-feira serão discutidos no plenário da Assembleia da República quatro projectos de lei (da IL, BE, PAN e Chega) que propõem a criação desta figura. Questionado pelo PÚBLICO sobre se admite viabilizar estas propostas, o grupo parlamentar do Partido Socialista não respondeu.

