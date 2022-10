Comissão independente validou 424 testemunhos de abusos sexuais na Igreja

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja (CIEAMI) validou, até esta terça-feira, 424 depoimentos. A informação foi avançada em conferência de imprensa, em Lisboa, pelo coordenador do grupo de trabalho, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, que deu ainda conta de que oito das denúncias foram enviadas pelas comissões diocesanas.

Mas, sublinhou Strecht, “o número de vítimas será muito maior”. Apesar disso, a maioria das queixas de alegados abusos sexuais por membros do clero já está prescrita.

Até ao momento, 17 casos foram encaminhados para o Ministério Público (MP), mas este número pode crescer, uma vez que há outros 30 “em estudo” que poderão também ser enviados.

O trabalho da comissão independente, que foi criada pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), vai terminar, como previsto inicialmente, no final deste ano, e o relatório final vai ser apresentado a 31 de Janeiro de 2023 na Fundação Calouste Gulbenkian.

Pedro Strecht informou que o grupo de trabalho não vai comentar as notícias mais recentes: “A comissão tem optado por não as comentar, muito menos confirmar ou desmentir.” Recorde-se que, como o PÚBLICO avançou, José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima e presidente da CEP, está a ser investigado pelo MP num segundo caso de alegado encobrimento de suspeitas de abuso sexual de menores envolvendo um padre ligado à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus a que presidiu.

Por outro lado, ressalvou que a comissão independente não sentiu, até ao momento, “qualquer limitação ou entrave à sua independência por qualquer elemento da hierarquia” da Igreja.

No final do trabalho, a comissão independente vai enviar à CEP uma lista com todos os nomes dos membros do clero reportados por alegados abusos sexuais. O mesmo procedimento será tomado em relação ao MP, mas apenas os nomes de pessoas ainda vivas serão enviados.