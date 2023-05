O anunciado álbum de Moacyr Luz e Pierre Aderne aí está. Chama-se Mapa dos Rios

Dez dias depois da publicação de Prado Júnior, revisitação do imaginário da velha boémia de Copacabana, o álbum que tem vindo a ser preparado pelos cantores e compositores brasileiros Pierre Aderne e Moacyr Luz está enfim disponível esta sexta-feira nas plataformas digitais. Chama-se Mapa dos Rios e, a acompanhar o lançamento, há um videoclipe que mostra como tudo começou, desde Maio de 2022, e se foi desenvolvendo até chegar a disco. Lançado pelo selo Mestre Sala/The Orchard e gravado entre Lisboa e o Rio de Janeiro, o álbum tem onze canções inéditas, resultantes da parceria destes dois músicos que têm em comum, além das raízes brasileiras, o facto de serem dinamizadores de dois movimentos colectivos onde a música é rainha. No Rio de Janeiro, Moacyr Luz é o dinamizador da tradicionalíssima roda Samba do Trabalhador, às segundas, no Andaraí, enquanto Pierre Aderne promove na sua Rua das Pretas encontros e fusões entre as músicas brasileira, portuguesa e da África lusófona.

Pretendendo ser “uma crónica musical de um Rio de Janeiro Lisboeta e de uma Lisboa que tem o Rio de Janeiro no imaginário”, Mapa dos Rios consolidou em música uma velha amizade: “Foi como se compuséssemos para um filme, em que a sinopse é recordar o passado vivido nos bairros, lembrar de personagens, de endereços em que moramos – um álbum de família num porta-retratos com música incluída”, diz Pierre Aderne no texto que acompanha o lançamento. Por sua vez, Moacyr Luz acrescenta: “Compusemos dez músicas e trocámos mil dúvidas até florescer nesse álbum. Eu sou um cara que vem do subúrbio; ele, da Zona Sul. Temos as mesmas angústias e descobrimos uma afinidade impressionante através da música.” No disco, além de Moacyr e Pierre, participaram os músicos Nilson Dourado (percussões), Walter Areia (contrabaixo), Júnior De Oliveira (frigideira, agogô e tamborim), Allan Abadia (trombone), Diogo Duque (trompete), Fred Martins (violão) e Luís Filipe de Lima (violão de sete cordas).

Depois de terem actuado juntos no dia 24 de Maio, no Coliseu do Porto, em mais uma sessão do colectivo Rua das Pretas, Moacyr e Pierre farão esta sexta-feira uma antestreia, ao vivo, do álbum Mapa dos Rios no Hotel Mundial (Roof), em Lisboa, e próximo no dia 1 de Junho, também em Lisboa, quando a Rua das Pretas volta ao palco do Coliseu dos Recreios (21h).