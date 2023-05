Sexta na TV: de Rabo de Peixe aos Chemical Brothers

CINEMA

Lucy

Fox Movies, 21h15

Thriller de ficção científica escrito e realizado por Luc Besson, com Scarlett Johansson e Morgan Freeman como protagonistas. Lucy é forçada a transportar dentro de si uma droga sintética. Quando é apanhada e agredida, o saco rompe-se, os estupefacientes são assimilados pelo seu organismo e ela começa a sentir uma série de efeitos físicos e mentais, como uma força excepcional e uma capacidade única de absorver conhecimento.

A Mulher Rei

TVCine Top, 21h30

Com realização de Gina Prince-Bythewood e argumento de Dana Stevens, segundo uma ideia da actriz Maria Bello, é um filme de acção baseado nalguns factos históricos sobre o Reino africano do Daomé (actual Benim), conhecido pelas suas corajosas amazonas mas também pelo tráfico de escravos com os europeus (entre eles, os portugueses). Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, John Boyega, Adrienne Warren, Sheila Atim, Jayme Lawson e Hero Fiennes Tiffin formam o elenco.

O Lobo de Wall Street

AMC, 22h10

O jovem corretor Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) encontra na bolsa de Nova Iorque o palco ideal para a sua ambição. Tendo como alvo os investidores de Wall Street, envereda por todo o tipo de esquemas, legais ou não, que lhe alimentem a sofreguidão de poder, dinheiro, droga, sexo, corrupção e excessos. Mas até um predador astuto pode ser apanhado.

Baseado na história real de Belfort, o filme esteve nomeado para cinco Óscares: melhor filme, actor principal (DiCaprio), actor secundário (Jonah Hill), realização (Martin Scorcese) e argumento adaptado (Terrence Winter).

SÉRIE

Rabo de Peixe

Netflix, streaming

É a segunda série original portuguesa feita para a Netflix, depois da Glória que inaugurou o caminho em 2021. Produzida pela Ukbar Filmes para a plataforma de streaming, toma o nome da vila açoriana onde foi rodada e ficciona uma história baseada no muito real carregamento de cocaína que, em 2001, deu à costa em São Miguel.

No centro deste thriller “com toques de humor sarcástico” está um grupo de amigos que tem de decidir “se continuam a ser charrocos num mar de tubarões ou se mudam o seu destino para sempre”, atira a sinopse. A maré parece ser de fortuna, mas não tarda a revelar-se uma vaga de perigos.

Rabo de Peixe é uma criação do açoriano Augusto Fraga, que a co-realiza com Patrícia Sequeira. No elenco alinham José Condessa, Helena Caldeira, André Leitão, Rodrigo Tomás, Maria João Bastos, Albano Jerónimo, Afonso Pimentel, Kelly Bailey, Pêpê Rapazote, Francesco Acquaroli, Adriano Carvalho, Marcantonio Del Carlo, Dinarte De Freitas, Salvador Martinha e João Pedro Vaz.

DOCUMENTÁRIOS

It’s Party Time

TVCine Edition, 22h

Apresentado no DocLisboa 2022, onde ganhou o prémio revelação para melhor longa-metragem de estreia, o filme de Léo Liotard é uma viagem aos tempos de juventude. O festival galardoou-o “pelo olhar delicado com que o cineasta observa as personagens, pela atmosfera melancólica de um passado perdido, pela forma sensível como trata a amizade masculina durante os anos formativos da transição entre a juventude e a idade adulta”.

A Terra Antes do Céu

RTP2, 3h55

Protagonizado por José Pinto e Padre Avelino Augusto da Silva e descrito pela produtora Ar de Filmes como “um encontro de artistas reunidos para celebrar a genialidade de Miguel Torga”, o filme de 2007 faz parte da trilogia que o cineasta João Botelho dedicou a Trás-os-Montes, de onde é natural. Fica completa com Para Que Este Mundo Não Acabe (2009) e Anquanto la lhéngua fur cantada (ou Enquanto a Língua for Cantada, 2012) – este emitido pela RTP2 amanhã, à mesma hora.

MÚSICA

North Festival

RTP1, 23h40

Ligação directa à Alfândega do Porto para acompanhar o festival de música que arranca hoje. O fim da noite é marcado pela dupla The Chemical Brothers, de cuja maquinaria deflagra uma festa electrónica a larga escala, alimentada pela potência visual. Amanhã, a RTP volta a sintonizar-se com o North Music Festival para escutar Ivete Sangalo; no domingo, é Robbie Williams quem encabeça o cartaz.