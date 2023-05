PÚBLICO vence três prémios no concurso Best of News Design

A 44.ª edição do concurso anual Best of News Design Creative Competition, organizado pela Society for News Design, atribuiu três prémios ao PÚBLICO – nas categorias “Portfólio Individual”, “Design em Saúde” e “Design de Vídeo”.

O ilustrador/designer José Alves viu o seu portfólio distinguido com o Prémio de Excelência, atribuído a um conjunto de seis trabalhos de ilustração – duas capas da edição diária, a capa do suplemento Ranking de Escolas 2021 e três peças publicadas no miolo do caderno P2.

O infografista José Alves recebeu um Prémio de Excelência na categoria "Portfólio Individual". Fotogaleria

Na categoria “Design em Saúde”, o trabalho multimédia “Zumbidos – Quando até o silêncio faz muito barulho”, assinado por Miguel Feraso Cabral (design), Teresa Pacheco Miranda (vídeo) e Sofia Neves (texto), mereceu também um Prémio de Excelência – a terceira distinção colhida por esta peça, a somar às honras colhidas nos European Newspaper Awards (Inovação – Storytelling Multimédia) e nos INN 2023 – Prémios de Inovação nos Media (Narrativas Jornalísticas Imersivas).

Por último, o galardão mais elevado que o PÚBLICO recebeu nesta edição da Best of News Design Creative Competition, o Prémio Prata, foi atribuído a “Novo aeroporto de Lisboa no papel há 53 anos”, uma linha temporal em vídeo sobre os avanços e recuos no processo de decisão sobre a localização da infra-estrutura, com guião e edição de Joana Gonçalves e coordenação de Joana Bourgard. “A apresentação de um assunto tipicamente estéril foi executada de forma brilhante, cativando a nossa atenção com a sua abordagem engenhosa”, justifica o júri.

O vídeo "Novo aeroporto de Lisboa no papel há 53 anos", de Joana Gonçalves e Joana Bourgard, venceu o Prémio Prata na categoria "Design Vídeo". Fotogaleria

“Homenagear a excelência no storytelling, no design e no jornalismo visuais” produzidos em 2022 é o propósito deste concurso, ainda a decorrer – faltam atribuir as categorias cimeiras, como “Jornal Mais Bem Desenhado do Mundo”, “Melhor Experiência Noticiosa Digital do Muno” e “Melhor Designer Digital do Mundo” –, no qual estão em plano de destaque jornais de escala mundial como o New York Times ou o Washington Post, ambos com mais de 200 prémios.

Importa ainda sublinhar que, à hora de fecho desta notícia, o PÚBLICO é o único meio português entre a lista de premiados.