Trabalho do PÚBLICO distinguido nos Prémios de Inovação nos Media

O trabalho do PÚBLICO “Zumbidos: quando até o silêncio faz muito barulho” foi premiado nos INN 2023 – Prémios de Inovação nos Media, atribuídos esta sexta-feira no âmbito da International Conference on Media Innovation, que decorre na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A reportagem foi distinguida com o prémio Narrativas Jornalísticas Imersivas.

O trabalho, da autoria de Sofia Neves (texto), Teresa Miranda (vídeo) e Miguel Feraso Cabral (design), cruza som, vídeo, fotografia e texto para procurar transmitir, na medida do possível, como é viver com tinnitus, um problema que afecta um em cada sete adultos da União Europeia.

O júri decidiu premiar este trabalho devido à “adequação da narrativa à plataforma, mas sobretudo a experiência de imersão que é proporcionada ao utilizador”.

Os Prémios INN 2023 foram entregues a sete entidades/projectos, em nove categorias. Foram recebidas cerca de 50 candidaturas para dez categorias.

O jornal digital Mensagem de Lisboa venceu em três categorias distintas: Narrativas Jornalísticas Colaborativas/Participativas (com o projecto “Jornalismo em Crioulo”), Narrativas ou Projectos Jornalísticos de Proximidade e Produtos e Projectos Jornalísticos.



O podcast Fumaça, com a série “Desassossego – Saúde e Doença Mental”, venceu o prémio Narrativas Jornalísticas Explicativas

O galardão para Media Comunitários foi entregue à associação Antecâmara, com o projecto Rádio Galeria Antecâmara; o galardão de Usos dos Media Digitais em Contextos Artísticos, Culturais e Criativos foi para o Realizasom, com o projecto Azulejar; a categoria Equidade, Inclusão e Acessibilidade foi conquistada pela Câmara de Viseu, com a app Walk Viseu; e o prémio Soluções para a Sustentabilidade dos Media e ICC foi para o projecto Paperview.

O júri foi constituído por Dora Santos Silva, António Granado, Miguel Crespo, Ricardo Morais, Vera Moutinho e Vera Penêda.