Nova Democracia à frente na Grécia, mas não deverá evitar segunda volta

Sondagens à boca das urnas dão o partido conservador do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis num claro primeiro lugar, sem no entanto alcançar a maioria absoluta.

O partido do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, Nova Democracia, está à frente do seu rival directo, o Syriza, de Alexis Tsipras, segundo as sondagens à boca das urnas para as eleições legislativas na Grécia. As sondagens dão entre 36 e 40% dos votos à Nova Democracia e entre 25 a 29% ao Syriza.

Em terceiro lugar, ainda segundo as sondagens à boca das urnas, está o Pasok (Partido Socialista) com 9,5 a 12,5%, o Partido Comunista (KKE) com 6 a 8%, a Solução Grega (direita radical) com 3,5 a 5,5%, e o MeRA25, o partido de Yannis Varoufkis, 2,5 a 4,5% (entram no Parlamento os partidos com mais 3%).

​Se estes resultados se confirmarem, será necessária uma segunda volta, que decorrerá a 2 de Julho, em que o partido mais votado recebe um bónus de 50 deputados, facilitando assim que governe sem precisar de uma coligação. Até agora, nenhum dos maiores partidos pôs publicamente hipótese de formar governo com um dos outros, sendo difícil de imaginar que haja um entendimento para uma coligação ao fim dos três dias de prazo, que começam a contar a partir de segunda-feira.

Nas eleições de 2019, a Nova Democracia obteve 39,8% dos votos, e o Syriza, então no Governo, 31,6%. Mas depois de uma alteração no sistema eleitoral, com o bónus a não ser aplicado a não ser na segunda volta, os mesmos números do partido conservador não são suficientes para evitar uma segunda volta.

A Nova Democracia obteve em 2019 uma maioria absoluta com 158 deputados, o Syriza ficou-se pelos 86, o Pasok 22, o KKE 15, a Solução Grega dez, e o MeRA25, nove deputados.

O mandato de Mitsotakis foi marcado por escândalos como o das escutas a políticos, que já foi chamado o Watergate grego, e um grave acidente ferroviário - o pior da história da Grécia - em que morreram 57 pessoas, na maioria jovens.