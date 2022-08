“Watergate grego”: Parlamento vota abertura de inquérito a escutas

O Governo do primeiro-ministro grego, o conservador Kyriakos Mitsotakis, continua a sofrer com revelações ligadas a um escândalo de escutas de telefones. O chefe de Governo já negou várias vezes ter tido qualquer responsabilidade sobre as escutas feita ao agora líder do PASOK (Partido Socialista, na oposição), e a um jornalista de investigação, mas não conseguiu ainda convencer os restantes partidos da oposição, muitos jornalistas, e nem sequer responsáveis europeus, que se queixam de a investigação estar a ser feita de uma forma “superficial”.