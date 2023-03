Jovens gregos protestam num país que não é para eles

A raiva parece estar a aumentar, e não a diminuir: os protestos depois do acidente de comboio na Grécia que deixou 57 mortos continuam, com a segunda greve geral e manifestações por todo o país. É difícil exagerar a importância do desastre ferroviário de 28 de Fevereiro perto de Larissa, que está a ser visto como o exemplo máximo de tudo o que está mal na Grécia, dos cortes do tempo da austeridade ao mau funcionamento do Estado em geral, e ainda de outro fenómeno: o da “marginalização” dos jovens.

