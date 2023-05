Montenegro para Costa: ou resolve os problemas do país ou o Governo tem de mudar

No Encontro de Autarcas do PSD, focado na coesão territorial, descentralização, finanças locais e habitação, Luís Montenegro reiterou que está preparado para liderar o país.

Luís Montenegro não falou neste sábado ao Encontro Nacional de Autarcas do PSD e aproveitou para se dirigir a António Costa, a quem pediu que resolva os desafios que o país enfrenta em áreas cruciais como a coesão territorial, habitação ou o uso de fundos europeus. Caso contrário, "o país vai ter de mudar de Governo", alertou.

O líder dos sociais-democratas deu o pontapé de partida naquele que é o 3.º Encontro Nacional de Autarcas do partido, a decorrer no Hotel Epic Sana Marquês, em Lisboa. "Faço um apelo ao primeiro-ministro: use os instrumentos que tem à sua disposição. Resolva os assuntos!", disse Montenegro, que passou depois a enumerá-los: "maioria absoluta no Parlamento e monopartidária; uma cooperação institucional exemplar (porque todos os órgãos de soberania sempre colaboraram e cooperaram com o Governo); a maior representação no Parlamento Europeu e o maior volume de capacidade financeira disponibilizada pela União Europeia de sempre", apontou.

O líder do PSD, que considera que o país se encontra num "pântano político" onde há uma grande "degradação institucional", partilhou que gostaria que "esta balbúrdia" em que Portugal se encontra fosse "estancada". "Mas terminar esta balbúrdia só está nas mãos de uma pessoa: António Costa. É preciso que o país perceba se o primeiro-ministro já desistiu de Portugal e de governar Portugal."

A "confusão" e "balbúrdia" têm sido "marca dominante do Partido Socialista e deste Governo", disse Montenegro.

PSD "é alternativa"

À semelhança do que havia feito na última semana, o líder do PSD quis frisar uma vez mais que o maior partido da oposição é uma alternativa política credível e que está pronto para governar. "Se o Governo não for capaz de mudar [a forma como está a liderar], o país vai ter de mudar de Governo! E nós [PSD] estamos aqui para sermos os protagonistas dessa mudança. Temos pensamento, projecto, gente e equipa", constatou. Segundo Montenegro, "hoje mais do que nunca (e talvez até mais cedo do que o suposto)", o PSD está "focado em construir uma alternativa política", disse, referindo-se à possibilidade de serem convocadas eleições antecipadas.

Na intervenção de Montenegro, que durou perto de 30 minutos, o dirigente referiu ainda que, além de se saber "o que aconteceu no Ministério das Infra-Estruturas", há outros temas que devem estar na agenda, como é o caso do aumento do custo de vida, a falta de médicos de família e o funcionamento do SNS, a qualidade do ensino e o acesso ao mesmo, o aumento das prestações do crédito à habitação e ainda a forma como é aproveitado o financiamento europeu.

O Encontro de Autarcas Social-Democratas tem como temas principais a coesão territorial, descentralização e finanças locais, temas que só se têm traduzido em "falhanços clamorosos por parte do Governo", apontou Montenegro. Um quarto tema em cima da mesa foi o da habitação e, em concreto, o pacote apresentado pelo executivo, que o líder do PSD considera ser reciclado. "Aquilo tudo que foi pré-anunciado há cinco anos é o que está agora contemplado no pacote legislativo do Governo. Aí, num certo sentido, há alguma coerência do Governo, temos de lhes tirar o chapéu", ironizou.

A habitação e o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) estarão em discussão no último painel do dia, que contará com a intervenção dos presidentes das câmaras municipais de Lisboa, Carlos Moedas, e do Porto, Rui Moreira. Para Luís Montenegro, o PRR é visto pelo PS como "uma espécie de orçamento suplementar", usado "para suprir e rectificar a política orçamental" que tem sido implementada nos últimos anos.