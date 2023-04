A economia cresce, apesar do pântano político

O país político está há quase meio ano mergulhado na interminável série de revelações sobre a tutela política da TAP que feriram a credibilidade do Governo, desviaram a atenção e a energia do país para o lado sórdido da política e degradaram a relação de confiança entre os cidadãos e o poder. Mas, ainda assim, no meio desta crise moral de consequências imprevisíveis, a economia revelou um desempenho muito positivo no primeiro trimestre. Há lições a tirar deste paradoxo.

