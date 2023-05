Montenegro ligou a Costa a pedir demissão da chefe das secretas

Luís Montenegro defende que a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes, deve ser demitida e revelou ter comunicado isso mesmo ao primeiro-ministro na manhã desta quinta-feira. O presidente social-democrata afirmou esta sexta-feira que a "responsável máxima do sistema deve assumir as suas responsabilidades e ser substituída”, reiterando que João Galamba não tem condições para continuar como ministro das Infra-Estruturas.

"Tomei a iniciativa de transmitir ontem [quinta-feira] da parte da manhã ao senhor primeiro-ministro que considero que a senhora secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa deve ser substituída", disse Montenegro, acrescentando que "ao primeiro-ministro, que soube das diligências do SIS [Serviço de Informações de Segurança], que aliás foram sugeridas pelo seu próprio gabinete, cabe igualmente assumir as responsabilidades".

“Não acedendo, como não acedeu à sugestão que lhe dirigi”, António Costa “fica isolado e é o único e exclusivo responsável pelas distorções legais e reputacionais dos serviços de informações”, prosseguiu o presidente do PSD, que mostra abertura para cooperar com o Governo na redefinição do modo de actuação do conselho fiscalizador das secretas.

“Na mesma ocasião transmiti ao primeiro-ministro a minha disponibilidade para reequacionar a forma como o conselho de fiscalização dos serviços de informações deve actuar.”

O líder do PSD fala aos jornalistas a partir da sede distrital do Porto após as declarações do ministro João Galamba, na passada quinta-feira, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP.

O ministro das Infra-Estruturas revelou que informou o primeiro-ministro, António Costa, na madrugada de 26 de Abril, sobre o pedido de intervenção dos SIS para recuperar o computador do ex-adjunto Frederico Pinheiro.