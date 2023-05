Graça Mira Gomes, a líder das secretas no centro do furacão

A primeira mulher que dirige o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), embaixadora Maria da Graça Mira Gomes, está no centro do furacão motivado pelos acontecimentos que envolveram o ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, e o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro. Em causa está a forma como foi recuperado pelo Serviço de Informações da Segurança (SIS) o computador que aquele colaborador do gabinete do ministro levou para casa depois de ser exonerado por telefone.

