SIS foi chamado a recuperar computador de adjunto de ministro? Não podia fazê-lo

Os Serviços de Informações de Segurança (SIS) estão legalmente proibidos de exercer funções policiais, como recuperar objectos alegadamente furtados, e não podem receber ordens de ministros, muito menos ilegais, antes reportam directamente ao primeiro-ministro.

A notícia de que o SIS foi chamados pelo ministro das Infra-estruturas, João Galamba, para recuperar o computador pessoal do seu adjunto Frederico Pinheiro horas depois deste ter sido exonerado não foi, até ao momento, desmentida, apesar de ter sido amplamente divulgada nas televisões, rádios e jornais, incluindo o PÚBLICO. Sendo verdadeira, porém, ela implica várias ilegalidades praticadas, não só pelos agentes dos Serviços dirigidos por Adélio Neiva da Cruz, como pelo próprio ministro ou quem deu as ordens ilegítimas.

Em causa está, desde logo, o extravasar as competências do SIS, cuja missão “é a da protecção dos interesses nacionais, da soberania nacional, da segurança e salvaguarda de Portugal e dos cidadãos portugueses, preservando as instituições de ameaças, tanto a nível interno como a nível externo”.

As suas competências limitam-se a “recolher, processar e difundir informações no quadro da Segurança Interna, nos domínios da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, incluindo a espionagem económica, tecnológica e científica”, como previsto na lei e divulgado no site dos Serviços.

Acrescem às informações que o SIS pode recolher e processar “as relativas a todos os demais actos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de direito democrático, incluindo os movimentos que promovem a violência (designadamente de inspiração xenófoba ou alegadamente religiosa, política ou desportiva) e fenómenos graves de criminalidade organizada, mormente de carácter transnacional, tais como a proliferação de armas de destruição em massa, o branqueamento de capitais, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas e o estabelecimento de redes de imigração ilegal”, segundo a mesma fonte.

Nada, portanto, que se assemelhe aos factos descritos na comunicação social, segundo os quais o Ministério das Infra-estruturas terá enviado agentes destes serviços para recuperar um objecto supostamente furtado. Essa é, por definição, uma função policial, algo que os agentes do SIS estão proibidos de exercer.

“Os Serviços de Informações não dispõem de competências policiais, estando os seus funcionários, civis ou militares, proibidos de exercer poderes, praticar actos ou desenvolver actividades do âmbito ou competência específica dos tribunais ou das entidades com funções policiais, sendo-lhes expressamente proibido proceder à detenção de qualquer indivíduo ou instruir processos penais”, lê-se no site do SIS. Estão ainda impedidos de se fazer prevalecer “da sua qualidade ou da sua função para qualquer acção de natureza diversa da estabelecida no âmbito das competências dos Serviços”.



A ordem dada pelo Ministério também viola a lei. Não só porque extravasam as competências dos serviços, como por ter sido dada por uma entidade que não tem qualquer competência em matéria de Serviços de Informações.

“O SIS, tal como o SIED [serviços de informações estratégicas de Defesa] subordinam-se hierarquicamente ao secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) que, integrado na Presidência do Conselho de Ministros, depende directamente do primeiro-ministro”, lê-se no site. Ou seja, há uma cadeia de comando na qual os agentes do SIS respondem perante o director dos Serviços, este por sua vez reporta ao secretário-Geral do SIRP, o órgão de direção e coordenação dos Serviços de Informações, que tem uma ligação directa ao primeiro-ministro – e não a qualquer outro ministro, ainda que esteja enquadrado na Presidência do Conselho de Ministros.