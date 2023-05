IL desafia Costa a ir “pessoalmente” à comissão de inquérito à TAP por causa do SIS

Rui Rocha quer esclarecimentos sobre o facto de o primeiro-ministro ter sido informado sobre o pedido de intervenção do SIS, contrariando as suas declarações.

A Iniciativa Liberal (IL) quer ouvir o primeiro-ministro na comissão parlamentar de inquérito à TAP depois de o ministro João Galamba ter revelado que informou o chefe de Governo, na madrugada de 26 de Abril, sobre o pedido de intervenção dos Serviços de Informação de Segurança (SIS) para recuperar o computador do ex-adjunto do Ministério das Infra-estruturas Frederico Pinheiro.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Rui Rocha desafiou o primeiro-ministro a ir “pessoalmente”, já que tem a “possibilidade de fazer um depoimento por escrito”. “Mas na situação da degradação das instituições, a democracia ganharia muito se tivesse um acto de coragem e esclarecer”, afirmou.

O pedido surge na sequência da audição de João Galamba, que terminou de madrugada, onde surgiram “dois factos relevantes”.

O primeiro é que “houve uma indicação no sentido de ser contactado o SIS e que veio do gabinete do primeiro-ministro, que veio do secretário de Estado Mendonça Mendes”, referiu. O segundo, acrescentou Rui Rocha, é que “o primeiro-ministro tinha prestado esclarecimentos de não ter conhecimento sobre a intervenção do SIS e afinal foi informado de tudo o que aconteceu”.

Rui Rocha considerou que o primeiro-ministro “decidiu amarrar o seu futuro político ao futuro de João Galamba”. “E como percebemos neste processo está a afundar-se politicamente. Ao amarrar-se a João Galamba significa que o primeiro-ministro está a afundar-se. Já não podemos fazer grande coisa, estão a afundar-se ambos porque assim decidiram”, afirmou, considerando que com isso não devem “afundar o país”.

No requerimento já divulgado, a IL coloca 13 perguntas a António Costa. Entre elas está a de pedir a confirmação sobre a existência de “directrizes e protocolo que possibilitam o contacto directo entre gabinetes ministeriais e o SIRP” e se foram “expressamente autorizadas” pelo primeiro-ministro.

Chega pede demissão de Galamba e suspeita que já há substituto

Além de acompanhar o pedido de depoimento do primeiro-ministro na comissão de inquérito, o Chega quer também ouvir o ministro da Administração Interna por ter sido também alvo de um contacto por parte de João Galamba para pedir a intervenção da PSP nos incidentes no Ministério das Infra-Estruturas no dia 26 de Abril em que há relatos de agressões e em que foi levado o computador do ex-adjunto, depois recuperado pelo SIS.

Defendendo que faz "cada vez mais sentido" uma comissão de inquérito à actuação do SIS, André Ventura, líder do Chega, desafiou o primeiro-ministro a demitir João Galamba por causa da “teia de mentiras e de falsidades que minaram por completo a credibilidade do Governo” e considerou que "o Presidente da República fica numa situação "cada vez mais difícil".

Aos jornalistas, Ventura disse ter informações de que o primeiro-ministro já está a “tentar encontrar um substituto” para o ministro. Questionado sobre se pode especificar essas informações, o líder do Chega disse não querer adiantar mais pormenores mas colocou como hipótese de haver “pessoas que venham a dizer que foram convidadas” para ministro das Infra-estruturas, desafiando os jornalistas a colocarem a pergunta a António Costa.

O líder do Chega sustentou que "o tempo deste Governo chegou ao fim". "Uma coisa é o fim do Governo, outra é o desprestígio acelerado das instituições que a manutenção do ministro obriga. Ninguém vai levar a sério decisões sobre o aeroporto, ou ferrovia", disse.

Rui Tavares, por seu turno, veio reiterar o seu “conselho ao Governo e ao primeiro-ministro” para não deixarem que estas situações ambíguas se prolonguem. “Cada dia e cada hora que se está em foco por más razões são anos que se precisam para recuperar”, apontou o deputado do Livre. E lamentou os “golpes auto-desferidos e os tiros no pé” do PS e do Governo quando não quiseram uma comissão de inquérito que abrangesse o futuro da TAP e discutisse se a companhia deve continuar pública ou ser reprivatizada.

O deputado do Livre defendeu que o Governo “tem que começar a dar sinais” de diálogo e que em especial António Costa deve “cumprir o que prometeu nas eleições: que um Governo com maioria absoluta seria igual a um Governo sem maioria absoluta”. Os primeiros sinais deviam ser dados já no pacote da habitação e na revisão constitucional, apelou Rui Tavares. “Não podemos ter um Governo durante meses e anos a lutar pela sobrevivência.”