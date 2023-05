Cinco maiores bancos renegociaram 30 mil créditos à habitação até Março

Montante de crédito renegociado superou 1500 milhões de euros no primeiro trimestre. Taxas Euribor continuam a subir, agravando os encargos com a casa.

Os pedidos de renegociação de empréstimos à habitação para reduzir o valor das prestações, que se têm agravado com as fortes subidas das taxas Euribor, aumentaram significativamente no primeiro trimestre, e deverão continuar a subir nos próximos meses, tendo em conta que o custo do dinheiro para as famílias ainda não parou de subir. Até Março, os cinco maiores bancos renegociaram 30.452 contratos, o que representa mais de 2% do total de créditos à habitação a taxas variáveis, ou seja, associados às Euribor, existentes em Portugal.