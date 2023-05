FMM Sines terá África em foco com Super Mama Djombo, Tubarões, África Negra e Ghorwane

A 23.ª edição do Festival Músicas do Mundo (FMM), que decorrerá de 22 a 29 de Julho em Sines e Porto Covo, contará com um total de 41 concertos, "com grande peso" de artistas africanos, anunciou esta tarde a organização.

Com 15 concertos, África é a origem de mais de um terço dos artistas convidados para a edição deste ano, organizado pela Câmara Municipal de Sines.

A Guiné-Bissau terá a maior delegação de sempre ao FMM, com Tabanka Djaz, Eneida Marta e Super Mama Djombo, que se juntam a três grupos lendários de outros países africanos falantes de português: Os Tubarões (Cabo Verde), África Negra (São Tomé e Príncipe) e Ghorwane (Moçambique).

A delegação africana inclui ainda os franco-marroquinos Bab L'Bluz e a banda tuaregue Tinariwen, o senegalês Lass, os ganeses Alotge Oho&His Sounds of Joy, o grupo congolês Kin'Gongolo Kiniata e a Madalitso Band, que faz a estreia do Malawi no festival.

Uma das maiores artistas do continente africano, a nigeriana Nneka, estará em Sines, e do Mali virão a cantora Rokia Koné e a banda Bamba Wassoulou Groove.

Portugal estará presente com nove artistas: Carminho, que fará a sua estreia em Sines, Maria João&Carlos Bica Quarteto, cuja presença em Sines foi adiada pela pandemia, Tó Trips, Expresso Transatlântico, A garota não, Rita Vian, Rita Braga, B Fachada e RAIA, que prestam homenagem à viola-campaniça.

Já em Abril a organização tinha anunciado 16 nomes da programação, nomeadamente o brasileiro Chico César. Do Brasil estarão presentes também Céu e Gilsons, juntando-se às mexicanas Lila Downs e Silvana Estrada, aos cubanos Cimafunk e aos jamaicanos Inna de Yard e Brushy One String.

O contingente europeu do festival inclui o espanhol Rodrigo Cuevas, os franceses Brama, a franco-venezuelana La Chica, a estoniana Mari Kalkun e os britânicos The Selecter.

A dupla sírio-libanesa Bedouin Burger estreia-se pela geografia do Médio Oriente, que inclui ainda o projecto Alright Mela Meets Santoo e o regresso do grupo Al-Qasar, num encontro com a artista sudanesa AlSarah.

É o grupo Leenalchi, da Coreia do Sul, que faz a maior viagem para estar no FMM.

Este ano, o FMM assenta palco na aldeia de Porto Covo entre 22 e 24 de julho e na cidade de Sines entre 25 e 29 de julho.