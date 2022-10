Eneida Marta estreia nas lojas o seu novo álbum, feito em família

Family , o novo álbum da cantora guineense Eneida Marta, chega esta agora às lojas em CD, com apresentação ao vivo nas Fnac, a começar pela do Colombo, esta sexta-feira, às 18h30.

Já estreado nas plataformas digitais, o novo álbum de Eneida Marta chega esta sexta-feira às lojas, em formato físico (CD), no mesmo dia em que a cantora guineense começa uma ronda pelas Fnac a apresentá-lo. Primeiro na Fnac Colombo, às 18h30, sábado no Chiado (17h), domingo em Almada (17h) e terça-feira dia 1 de Novembro em Cascais (17h).

Family, assim se chama o disco, tem dez canções e foi totalmente gravado durante a pandemia. A produção é do seu filho, Ruben Azziz e a co-produção de Gerson Marta, cantor e compositor angolano que é o irmão mais novo de Eneida. Foi, por isso, feito em família e, para dar rosto ao título, a cantora escolheu para capa do disco uma fotografia a preto e branco dos seus pais no dia do casamento. “São eles no carro, a irem para o copo-d’água”, diz Eneida Marta ao PÚBLICO. “E foi nesse mesmo dia que eu fui feita.”

Foto Os pais de Marta, na capa do disco

Com mais de 20 anos de carreira, Eneida Marta estreou-se em disco em 2001, com Nô Stória, e tem-se afirmado como uma das grandes e mais escutadas vozes da música guineense, o que é confirmado não só pela na sua extraordinária presença em palco como pelos discos seguintes: Lôpe Kai (2006), Nha Sunhu (2015) e Ibra (2019), em memória do músico guineense Ibrahim Galissá, mestre de korá, que morreu no início de 2019.

A estreia de Family, ou melhor, o seu anúncio, foi feito com o tema Allan Guiné, em Junho deste ano, seguindo-se-lhe Kuma (em Agosto) e Fidalgo, recém-lançado, que aborda um flagelo com que a Guiné-Bissau, e não só, se debate. “São cenários com que infelizmente deparamos por toda a África. Falando da Guiné-Bissau, são mulheres com poucos recursos, sem emprego, que têm filhos para sustentar, e que fazem tudo e mais alguma coisa para conseguirem pôr o pão na mesa.” Como recorrerem à esmola, e é isso que o vídeo, filmado em Bissau, procura ilustrar, encenando esse drama. Fidalgo é da autoria da também cantora guineense Dulce Neves, com mais de 30 anos de carreira.

Já a canção Kuma, diz Eneida, foi a “responsável por tudo isto, por termos o Family. Foi aqui que começou o meu trabalho com o Ruben como produtor”. É uma canção que fala do massacre de Pindjiguiti, em 1959, quando marinheiros, estivadores e trabalhadores das docas foram alvo de uma repressão violenta por parte do regime colonial, anos antes da luta armada na Guiné. Mas o tema aponta ao futuro, mais do que ao passado. “O Kuma é algo interventivo, que retrata os sucessivos golpes de Estado na Guiné-Bissau ao longo dos anos e põe o dedo nessa ferida, para que as pessoas ganhem um pouco de vergonha.”

O disco, que além dos temas já citados, tem ainda Zumbi, Bin sinam, Bissau na n’do, Mininu ou Bai, fecha com duas canções dedicadas a mulheres: Diminga e Mama. “A Diminga é uma vendedeira de rua, que vai vender, faça sol faça chuva, para ganhar o pão e poder dar o melhor aos filhos. É uma história triste que tem um final feliz: os filhos conseguem-se formar e depois são eles a responsabilizar-se por ela.” Já Mama é dedicada à mãe de Eneida Marta, hoje com 74 anos e a viver em Londres há mais de duas décadas. “A minha mãe é uma mulher de garra, uma mãezona para todos, não só para aqueles que ela concebeu. É uma mãe completa, que não deita a toalha ao chão, é uma guerreira e uma batalhadora, cheia de determinação e apaixonada pela vida. É uma mulher imensa.”

Após as apresentações do disco nas lojas, haverá um concerto de apresentação, ainda sem data nem sala certa, mas, segundo Eneida Marta, será apenas em 2023.