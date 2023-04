Tinariwen, Rodrigo Cuevas e Silvana Estrada entre os confirmados no Festival de Sines

O FMM Sines — Festival Músicas do Mundo, cuja 23.ª edição acontecerá de 22 a 29 de Julho entre Porto Covo e Sines, anunciou esta sexta-feira as primeiras confirmações do cartaz. Destaque para nomes como os Tinariwen, emblemático grupo do Mali que regressa ao festival 13 anos após a sua primeira passagem. No novo álbum, Amatssou, “os blues do deserto do Sara abraçam a country de Nashville”, descreve a organização em nota de imprensa.

Também confirmada está a presença de Rodrigo Cuevas, espanhol que funde a tradição musical da Galiza e das Astúrias com R&B, imprimindo uma estética queer ao cancioneiro tradicional. Já tinha vindo a Portugal em 2020, quando em várias datas do Misty Fest apresentou o álbum Manual de Cortejo, tendo depois regressado em 2021, no contexto da Womex, cuja 27.ª edição se realizou no Porto. “Primoroso trabalho de produção, o álbum é obra de um respeitoso agitador, de um orgulhoso tradicionalista a trocar as voltas à tradição — tudo por amor”, escreveu o jornalista Mário Lopes sobre o disco nas páginas do Ípsilon no final de 2020.​

Silvana Estrada é outro dos nomes emergentes anunciados pelo FMM esta sexta-feira. A cantora mexicana, que também já se estreou em solo nacional recentemente, continua a apresentar as canções de Marchita, álbum lançado no início do ano passado em que a voz de Silvana e o seu cuatro venezuelano convergem para esculpir uma folk intimista e confessional. O disco foi bem recebido internacionalmente, tendo ajudado a jovem cantautora a vencer o Grammy Latino 2022 de Artista Revelação, ex-aequo com Ángela Álvarez — nonagenária cubana que gravou o seu primeiro álbum de estúdio apenas em 2021.

Antes da apresentação no FMM, Silvana Estrada actua em Portugal a 25, 27 e 28 de Maio, em Évora, Vila Real e Matosinhos, respectivamente. Isto depois de em 2022 já ter passado por Espinho, Coimbra e Lisboa.

Ainda olhando para território mexicano, o FMM anunciou também a vinda de Lila Downs, cantautora de 54 anos que já gravou músicas cantadas em várias línguas indígenas e é dona de um percurso com grande sucesso internacional. “Faz confluir na sua voz distintiva géneros tão diversos como as rancheras e os corridos mexicanos, boleros, jazz, hip-hop ou cumbias”, resume a organização do festival.

A cantora Maria João e o contrabaixista Carlos Bica, dois nomes pesados do jazz nacional que há alguns anos celebraram um reencontro artístico depois de nas décadas de 1980 e 1990 terem formado uma dupla célebre, também vão actuar no FMM, acompanhados por André Santos (guitarra) e João Farinha (piano e sintetizadores).

O leque de confirmações anunciadas esta sexta-feira completa-se com o colectivo jamaicano Inna de Yard, os britânicos The Selecter, a nigeriana Nneka, a portuguesa Carminho, Céu (Brasil), Cimafunk (Cuba), Gilsons (Brasil), a franco-venezuelana Sophie Fustec, ou La Chica, Lass (Senegal) e Rokia Koné (Mali).